Nissan Hyper Urban: voor hippe mensen in de stadsjungle

Nissan heeft een pittige concept gepresenteerd onder de naam Hyper Urban.

De Nissan Leaf behoort tot een pionier van elektrische auto’s: de Japanners waren er ontzettend vroeg bij met een volledig elektrische auto. Van die voorsprong is niet veel meer over. De Leaf bestaat nog steeds en daar is de Ariya bijgekomen. Maar links en rechts is Nissan ingehaald door andere autofabrikanten, met bijvoorbeeld stevige concurrentie van Hyundai en Kia.

Japan Mobility Show

Dat betekent niet dat het stil is bij Nissan. Integendeel. De Japanse autofabrikant heeft een concept gepresenteerd voor de Japan Mobility Show in Tokio, later deze maand. Dit is de Nissan Hyper Urban concept. Het design is al een goede weggever dat we absoluut niet naar een elektrische auto kijken die klaar is voor productie.

Het concept werd digitaal gepresenteerd in het Nissan Technical Center in Atsugi, Kanagawa. De daadwerkelijke onthulling is op 25 oktober tijdens de persdag van de Japan Mobility Show.

Elektrische mobiliteit in de stad

De Nissan Hyper Urban is gericht op elektrische stadsmobiliteit. Het ‘stoere’ uiterlijk is gericht op kopers die dan ook in de stad wonen. Het concept beschikt over geavanceerde technologie, zoals Vehichle2Home. Daarmee kan de elektrische auto stroom opslaan en weer terugleveren aan het huis.

Deze Nissan Hyper Urban is niet het enige concept dat de Japanners meenemen naar de Japan Mobility Show. Het concept is een onderdeel van een reeks studiemodellen. Nissan zegt in de komende periode meer bekend te maken. Het is een beetje moeilijk wat je hier nu mee aanmoet. Er zijn geen specificaties vrijgegeven van de Nissan Hyper Urban, waardoor je ook moeilijk kunt zeggen of dit ooit het productiestadium gaat halen.