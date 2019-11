Deze Mercedes AMG GT R Pro heeft doodskoppen

Halloween komt er weer aan.

We hebben het er eigenlijk te weinig over: het interieur van de Mercedes-AMG GT. De auto is nu al een paar jaartjes oud, maar designtechnisch heeft de auto de tand des tijds uitstekend weten te weerstaan. Het is nog altijd een schoonheid, zowel het exterieur als het interieur.

Het is precies de goede combinatie tussen zakelijk, sportief en bijzonder. De Porsche 911 is nu wel héél strak qua interieur, bijvoorbeeld. De brede middenconsole is een gave feature, aan de ene kant is deze zo breed om ruimte te beiden aan de transmissie en as naar achteren. Maar aan de andere kant ervaar je een enorm geborgen gevoel, al zittend in een AMG-GT. Kortom: niets maar aan doen.

Maar, Carlex zou Carlex niet zijn als ze niet hun plasje gingen doen over het interieur van de AMG GT. In de meeste gevallen kan een bedrijf als Carlex een voor een verbetering zorgen. Zeker bij auto’s die af fabriek niet een al te denderend interieur hebben. Denk aan de Nissan GT-R, Maserati Ghibli of Focus RS. Maar de AMG GT hoort niet in dat rijtje thuis.

Toch vond Carlex het nodig om een AMG GT R Pro om te bouwen. Het resultaat heet de ‘Tattoo Edition’. Net als de voetballers die deze auto gaan kopen heeft de auto tatoeages. Zowel het koetswerk als in het interieur zijn er diverse plakplaatjes aangebracht die doen denken aan de vrijwillige verminking die je ook bij mensen en Temptation Island-deelnemers ziet.

De doodskoppen op het achterscherm zijn een tikje overdone. Leuk voor een ’67 Impala lowrider, maar niet op een AMG GT R Pro. Maar in het interieur gaat het helemaal ver. Het zwartleren dashboard ziet er niet fraai uit, alhoewel het alcantara en de gele stiksels wel aardig tonen. De bekleding van de stoelen daarentegen is afgrijselijk. Het is vooral heel erg veel moeite voor heel erg veel geld, terwijl je af fabriek al een geweldig interieur kan samenstellen. Maar mocht je net een nieuw contract getekend hebben bij Cardiff, Sunderland of Millwall, bij Carlex helpen ze je graag verder.