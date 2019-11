“Fiat stopt met kleine auto’s bouwen”

Wat moeten ze dan gaan doen?

Wie kijkt in de prijslijsten van Fiat zal een paar dingen opvallen. Het gamma is niet even vers meer en ook niet helemaal compleet. De Fiat 500 is naar automobiele maatstaven een klassieker. Waarschijnlijk kun je straks kiezen of je ‘m nieuw koopt of als youngtimer gaat rijden. Voor de goede orde, de 500 is inmiddels al 12 jaar oud.

Maar het is niet alleen de 500. De huidige generatie Panda (de ‘319’), is ook alweer bijna negen jaar oud. De Tipo is redelijk vers, maar niet geschikt voor alle markten, zoals de Nederlandse: dankzij de CO2-belasting is die auto te duur. Dan is er een sportwagen, de 124, die nauwelijks verkoopt en twee varianten op de 500: de 500L en de 500X. Wat dat betreft kon de in middels aangekondigde samenwerking met PSA niet snel genoeg komen.

Fiat heeft al plannen voor de toekomst en die zijn op zijn minst verrassend te noemen. Aan Autonews Europe laat FCA’s CEO Mike Manley weten dat Fiat het A-segment gaat verlaten. Die uitspraak is zeer opmerkelijk, want het merk grossiert juist in A-segmenters. Ondanks dat de 500 en Panda op leeftijd zijn, verkopen ze nog erg goed voor een merk als Fiat.

Fiat moet zich volgens Manley meer gaan richten op grotere auto’s. In dat segment zijn de marges hoger en qua ontwikkelingskosten scheelt het niet eens zo veel. Wanneer het gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de Panda moet er sowieso aan geloven en ook de toekomst van de 500 lijkt hoogst onzeker. De onderkant van het Fiat-gamma moet nu het B-segment zijn. Fiat is altijd erg populair in dat segment geweest met de Uno en de (Grande) Punto, maar die is vorig jaar uit productie gegaan zonder dat er een opvolger klaarstond.

Het A-segment is sowieso een lastige. De Ford Ka+ gaat eruit en ook de in Zuid-Korea gebouwde Karl heeft ook geen toekomst bij Opel.