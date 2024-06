Tesla Model Y verkopen in Europa kelderen dramatisch

De Tesla Model Y heeft voor de afwisseling geen topmaand achter de rug in Europa. Integendeel.

Het succes van de Tesla Model Y lijkt geen grenzen te kennen. Het was vorig jaar de bestverkochte auto. Niet alleen de bestverkochte auto van EV-minnend Nederland, maar de bestverkochte auto ter wereld. Dat is een ongekende prestatie voor een elektrische auto.

Als de verkoopcijfers zulke hoogten bereiken kan het natuurlijk alleen maar bergafwaarts gaan. Het gaat echter opeens wel heel hard. Automotive News Europe heeft de voorlopige cijfers van mei en daaruit blijkt dat de Model Y keihard onderuit is gegaan in de Europese verkoopstatistieken.

In mei vorig jaar stond de Model Y nog op nummer 1, maar nu staat de Tesla opeens op nummer 18. Met 10.852 verkochte exemplaren zijn de verkopen bijna gehalveerd ten opzichte van mei 2023.

Aan Nederland lag het niet, want bij ons stond de Tesla Model Y nog gewoon op een keurige nummer 2 in mei. In Scandinavië zag Tesla de leveringen van de Model Y echter wel instorten. Daar zullen de lokale stakingen vast iets mee te maken hebben. We moeten dus niet overhaast concluderen dat opeens niemand meer een Model Y wil.

Wellicht wil je nog weten welke auto’s het dan wél goed deden in Europa. Volkswagen was de grote winnaar, want de T-Roc was de grootste bestseller, op de voet gevolgd door de Golf. Die laatste is bezig met een comeback, want de verkopen stegen met 28% ten opzichte van mei vorig jaar. De facelift pakt dus goed uit.

Dit artikel is een heel klein beetje voorbarig, want het gaat nog om voorlopige cijfers. Daarbij zijn echter wel 96% van de verkopen in Europa meegenomen, dus we kunnen er nooit heel ver naast zitten.

