Tesla Model Y verkoopt wereldwijd beter dan ALLE benzineauto’s

De Model Y is niet alleen de bestverkochte EV ter wereld, maar überhaupt de bestverkochte auto ter wereld.

Het was in 2019 toch een grote verrassing: een Tesla als bestverkochte auto van Nederland. Nu leven wij natuurlijk in een heel EV-vriendelijk land, wereldwijd ziet het plaatje er vast heel anders uit. Of toch niet…? Tesla is er nu ook in geslaagd om wereldwijd op nummer één te belanden, met de Model Y.

Geloof het of niet, maar de bestverkochte auto ter wereld in het eerste kwartaal was geen Toyota, het was de Tesla Model Y. Dit is toch wel een mijlpaaltje, want hiermee staat er voor het eerst een EV op nummer één in de wereldwijde verkoopstatistieken.

In totaal leverde Tesla maar liefst 267.171 Model Y’s af in het eerste kwartaal van 2023. Dit was vooral te danken aan China, waar er 94.469 stuks aan de man gebracht werden. De VS was goed voor 83.664 exemplaren, terwijl ons continent ook nog leuk meedeed met 71.114 exemplaren.

Hoewel Toyota een keer niet op nummer één stond het afgelopen kwartaal, hoeven ze in Japan ook niet ontevreden te zijn. De top vijf bestaat verder namelijk volledig uit de Toyota’s, met achtereenvolgens de Corolla, de Hilux, de RAV4 en de Camry.

Wat de Model Y betreft zat Nederland aardig in lijn met de rest van de wereld. Ook bij ons was het namelijk de bestverkochte auto van het eerste kwartaal. Met afstand zelfs. In Q1 kregen 3.506 Model Y’s een vers Nederlands kenteken, terwijl er verder geen een model boven de 3.000 uitkwam.

Bron: Reuters