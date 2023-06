1 op 8 schaalmodel met verlichting kost net zoveel als een auto

Met de Cullinan Blue Shadow en het bijbehorende 1 op 8 schaalmodel heb je het beste cadeau voor jezelf en Bob-Jan van Binsbergen-Beaufort III.

Vandaag is er veel liefde voor de luxe en exclusieve Britse merken die al jaren in Duitse handen. Zo konden we net verkondigen dat bijna iedereen een Bentley Batur bestelt in Mulliner-uitvoering. Rolls-Royce heeft wel iets dat een beetje apart is, naast een persbericht dat langer is dan de Troonrede en het Oude Testament bij elkaar. De auto in kwestie is heel kort door de bocht een special edition, maar dan wat specialer.

Rolls-Royce bouwt niet zoveel heel veel exemplaren van de Cullinan, waardoor er altijd een gezond wachtlijst is. Een speciale uitvoering is dan niet nodig om de de verkopen iets op te krikken, maar juist om meer geld per auto te kunnen verdienen. Daarbij moeten we aantekenen dat er intussen al best een hoop Cullinans zijn gebouwd, dus met een speciaal exemplaar kun je je wel ondersheiden. De auto in kwestie is de Rolls-Royce Cullinan Blue Shadow.

Kármán lijn

Deze auto is geïnspireerd op de – hoe kan het ook anders – ruimte! Of specifieker: de Kármán-lijn, dat is het punt in de atmosfeer waar de aarde stopt en de ruimte begint. Dankzij de V12 in de Cullinan wordt dat stukje telkens dunner, dus het is een zeer gepast eerbetoon. Eigenlijk moeten we de naam goed uitschrijven, want het is officieel de (adem in) Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow Private Collection (adem uit).

Wat krijg je voor de – ongetwijfeld pittige – meerprijs? Nou, een blauw lak die ze Stardust Blue noemen en uniek is voor deze Cullinan Blue Shadow. De grille is satijnzwart en ook de velgen hebben een zwarte finish.

Tja, dat is nu eenmaal wat de rijke mensen graag willen, tegenwoordig. Daarnaast krijg je een speciaal Spirit of Ecstasy ornament op de neus. Die is nu gemaakt van 3D-geprint titanium.

1 op 8 Schaalmodel bij de Cullinan Blue Shadow

Maar het mooiste is nog het 1 op 8 schaalmodel dat je erbij kan krijgen. Deze zal dan exact nagemaakt worden ten opzichte van jouw Cullinan Blue Shadow. En het mooie is, alles in het interieur werkt naar behoren. Daarnaast is er ook werkende verlichting! Hoe cool is dat?

Als kind was ondergetekende al helemaal in de wolken als je een schaalmodel had waarbij de klapkoplampen van de een 512BBi opgeklapt konden worden. Waarschijnlijk het beste verjaardagscadeau voor je zoon Bob-Jan, daar Anne-fleur net al pony heeft gekregen inclusief manage. Je moet het kroost wel gelijkwaardig opvoeden, voordat ze zich achtergesteld voelen.

