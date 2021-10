Deze EV’s zijn goedkoper geworden in 2021

EV’s zijn nog steeds duur, maar deze EV’s zijn wel een stukje minder duur.

2021 is het jaar waarin er eindelijk een betaalbare EV in Nederland te krijgen is: de Dacia Spring. Dat neemt niet weg dat EV’s in bredere zin nog steeds duur of zelfs onbetaalbaar zijn voor de particulier. Toch zijn er een aantal EV’s die in 2021 goedkoper geworden zijn. Die zetten we in dit artikel netjes op een rijtje.

Dat een model goedkoper is geworden kan twee redenen hebben. Een model kan simpelweg in prijs verlaagd zijn. Je krijgt dezelfde auto voor minder geld. Daarnaast kan er natuurlijk ook een nieuwe, goedkopere instapper geïntroduceerd zijn. Dan krijg je minder auto, maar ook voor (flink) minder geld.

Citroën ë-C4

€33.990

We beginnen met de voordeligste auto uit dit lijstje: de Citroën ë-C4. Dit is een kersvers model, maar toch was deze er vorig jaar ook al. De bijzonder gestylde Fransoos was toen te bestellen vanaf €38.190. Momenteel is deze auto echter al vanaf €33.990 te krijgen.

Dit is te danken aan een combinatie van de twee bovengenoemde redenen. Allereerst kwam er een nieuwe instapper: de Live. Daarin moet je het onder meer zonder LED-koplampen, parkeersensoren achter en ‘Progressive Hydraulic Cushions’ doen. Ook zijn de velgen twee maatjes kleiner. In mei werd deze instapper ook nog eens €2.100 in prijs verlaagd, waardoor je nu vanaf een kleine 34 mille in een ë-C4 rond kunt zoeven.

Lexus UX300e

€39.990

De Lexus UX300e heeft geen kleinere accu, minder vermogen of minder opties gekregen, maar deze Japanse EV is wél een klap goedkoper geworden in 2021. Waar de auto vorig jaar vanaf €49.990 in de prijslijsten stond, is de vanafprijs nu €39.990. Daarmee is deze Lexus in eventjes 20% goedkoper geworden.

Dat Lexus zo’n drastische prijsverlaging doorvoert is uiteraard niet uit weelde. De UX300e was niet bepaald een daverend succes en dat kwam deels omdat deze te weinig waar voor zijn geld bood. De UX300e is nu interessanter geworden qua prijsstelling, maar helaas verandert dit niets aan het feit dat de UX300e geen 3-faselader heeft en de range ondermaats is.

Polestar 2

€45.900

Polestar’s eerste volledig elektrische auto, de Polestar 2, werd vorig jaar geïntroduceerd in Dual Motor Intro-uitvoering. Dat was de duurste versie. Oké, het was op dat moment ook de enige versie, maar het kon niet anders of er zouden goedkopere versies volgen.

Dat gebeurde dan ook in april, toen Polestar de Single Motor introduceerde. Deze versie heeft dus een motor minder en moet het daarom met flink minder vermogen doen (225 pk in plaats van 408 pk). Eerlijk is eerlijk: 408 pk is ook een stuk meer dan je nodig hebt. De Single Motor is tevens met een kleinere accu te krijgen (63 kWh in plaats van 78 kWh). Als je voor deze versie opteert en verder niks aanvinkt heb je een Polestar voor net geen €46.000.

Volvo XC40 Recharge

€45.995

Het bovenstaande verhaal geldt niet alleen voor de Polestar 2, maar ook voor zijn Volvo-broertje: de XC40 Recharge. Ook deze elektrische variant van de mateloos populaire cross-over was vorig jaar alleen nog met twee elektromotoren leverbaar. Voor deze versie was je toen minstens €56.495 kwijt.

De XC40 Recharge volgde echter in het voetspoor van de Polestar en werd dit jaar ook beschikbaar met een enkele elektromotor en een kleinere accu. Deze versie is er vanaf €45.995 en daarmee is de XC40 vrijwel even duur als de Polestar 2. Hoewel de Volvo iets meer vermogen en een iets grotere accu heeft zijn de prestaties qua snelheid en range identiek.

Mercedes EQC

€71.280

Ook in het hogere prijssegment zijn er EV’s die in 2021 goedkoper zijn geworden. Zo heeft Mercedes de EQC ietsje lager in de markt kunnen zetten met een nieuwe instapversie. Dat kon geen kwaad, want de EQC verkoopt een stuk minder goed dan zijn directe rivaal, de Audi e-tron.

De instapper moet het onder meer zonder leren bekleding, achteruitrijcamera en keyless entry doen. Elk nadeel heeft zijn voordeel: je auto kan dan wel minder makkelijk gestolen worden. De instapper verscheen in de prijslijsten voor €68.095, terwijl je vorig jaar nog minstens €77.935 kwijt was voor een EQC. Helaas is de prijs inmiddels alweer verhoogd: de vanafprijs is nu €71.280. Dat is echter alsnog 6 mille minder dan vorig jaar, dus daarom verdient ook de EQC een plek in het lijstje met EV’s die goedkoper zijn geworden in 2021.

Porsche Taycan

€89.200

Het is toch wel een van de meest begeerlijke EV’s van dit moment: de Porsche Taycan. Het mooie is: de Taycan is dit jaar een stuk bereikbaarder geworden. Of in ieder geval, minder onbereikbaar.

Vorig jaar was het nog zo dat je voor minder dan een ton geen Taycan had. De 4S was de goedkoopste versie en die stond voor €108.821 in de prijslijsten. Dit jaar introduceerde Porsche echter een achterwielaangedreven versie, met maar één elektromotor dus. In plaats van 530 pk en 640 Nm heeft deze instapper ‘slechts’ 326 pk en 345 Nm. Het voordeel is: je kunt er wel beter mee driften, zoals Wouter hieronder demonstreert.

Een nog belangrijker voordeel is natuurlijk het prijskaartje. De achterwielaangedreven Taycan kost namelijk slechts €89.200. Dat is ruim €20.000 goedkoper dan een 4S en ruim een ton goedkoper dan een Turbo S. In absolute cijfers is de Taycan daarmee de EV die dit jaar het meest in prijs is gezakt.