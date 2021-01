Tesla onthult Model S 2021 met opvallend interieur - Autoblog.nl

Tesla gaat helemaal David Hasselhoff met de Model S voor 2021. Kijk maar naar het stuur in het interieur!

Er is niets mis met je kopje koffie deze ochtend. Wij moesten ook heel goed kijken wat er nu precies anders is aan het uiterlijk van de vernieuwde Tesla Model S. Je herkent de update van de elektrische auto aan de opgefriste velgen, maar met name aan het nieuwe interieur.

Tesla Model S 2021

De Model S kwam in de basis in 2012 op de markt. Sindsdien heeft het Amerikaanse merk het interieur niet drastisch onder handen genomen. Na bijna 10 jaar is het moment daar. Want bij Tesla zijn ze nog lang niet van plan om afscheid te nemen van de Model S. Het interieur lijkt wat meer op dat van de Model 3. Gelukkig zijn er nog een aantal unieke kenmerken om je te onderscheiden, neem nu dat stuur. Alsof je in een Star Wars ruimteschip zit nietwaar?

De vernieuwde Tesla Model S is per direct te bestellen. De auto is er als Long Range, als Plaid en als Plaid+. Prijzen beginnen bij 89.990 euro. De Plaid is volgens Tesla goed voor een vermogen van 1.020 pk en een acceleratie van 0-100 in 2,1 seconden. De topsnelheid ligt op 320 km/u en de sedan heeft een geschat bereik van 628 kilometer.

De Plaid+ gaat nog een stapje verder. Deze vanaf 139.990 euro kostende auto snelt in ‘minder dan’ 2,1 seconden naar 100 km/u. De kwart mijl is tevens in minder dan negen seconden afgelegd. Volgens Tesla is er sprake van meer dan 1.100 pk. De topsnelheid ligt net als de reguliere Plaid op 320 km/u.

Tesla verwacht in september de eerste 2021 Model S Long Range en Plaid te kunnen leveren. De Plaid+ komt eind dit jaar.