Toyota registreert Celica: terugkeer van compacte sportwagen? - Autoblog.nl

Toyota heeft bij het Amerikaanse trademark-kantoor de naam Celica geregistreerd: tijd voor een comeback?

Toyota lijkt weer helemaal een heet merk te willen worden. Naast de GR Supra, GR86 en de nu al retepopulaire GR Yaris wil het merk veel doen met sportieve auto’s. Wellicht dat een recente naamaanvraag hier ook iets mee te maken heeft.

Eerste generatie (A20)

Celica

In de jaren ’70 kwam Toyota met de Celica op de proppen. Een kleine coupé. Geen strepentrekker, maar wel een auto die wat meer op de rijder gericht was dan een doorsnee Corolla. Dat bleek te werken.

Celica XX, tweede generatie

Generaties

De Celica bleef namelijk een populaire auto die vele vormen aannam. Coupé, liftback en zelfs sedan: de Celica Camry is de auto die als eerste de naam Camry gebruikte. Een vlot gelijnde auto die voor velen aantrekkelijk kan zijn. Dat hield de auto een aanzienlijk aantal generaties vol.

Celica GT, derde generatie

Rallysport

Je kunt de Celica niet benoemen zonder het te hebben over rally. Vanaf de vierde generatie in 1985 kon je de Celica krijgen met vierwielaandrijving. Dit omdat de auto klaar werd gestoomd voor de wereldkampioenschappen in de rally. Vanaf 1988 nam Toyota met de Celica ST165 GT-Four deel aan rally. De man achter de ontwikkeling van de Celica ST165 GT-Four is trouwens Haruhiko Tanahashi, die ook met het idee van de LFA op de proppen kwam.

Toyota Celica ST165 All Trac

Met succes

De opvolger van de ST165 is waarschijnlijk de rallykoning die iedereen zich herinnert. Hij heet wederom GT-Four, dit keer met code ST185. Hij wist in de jaren ’90 het WRC-team van Toyota succes te brengen in de Group A-klasse, met zeges in 1993 en 1994. De Castrol-kleuren van de Celica ST185 zijn iconisch geworden door het succes van de vijfde generatie Celica. Dat terwijl de straatversie redelijk tam is en heden ten dage voor een appel en een ei op je oprit kan staan.

Einde

Na de ST185 kwam de ST205 en die markeerde het einde van de heerschappij. Sterker nog: Toyota werd voor het seizoen in 1995 gediskwalificeerd. Het hele verhaal is lastig en te uitgebreid voor dit artikel: het komt erop neer dat Toyota sjoemelde met de restrictorplaten van de motor. De motoren moeten op een bepaald vermogen gepiekt worden, maar Toyota wist door een extreem subtiele modificatie sporen van modificaties te wissen. Hierdoor kon de Celica ST205 tot wel 50 pk meer leveren dan toegestaan. Helaas kwam de aap uit de mouw en mocht Toyota hun punten inleveren. Dat markeerde niet alleen het einde van de heerschappij van de Celica: ook het einde van Toyota’s WRC-deelname in Group A. Ze keerden terug in 1997, maar dan met de Corolla WRC.

Celica GT, zesde generatie

Schaduw van origineel

En de Celica? Die kreeg nog één opvolger. Dit was echter een zeer lauwwarme auto. De 1.8 leverde 140 tot 180 pk maar nog belangrijker: de vierwielaandrijving ging in de prullenbak en alleen de voorwielen deden het werk. Deze auto had niks meer met rally te maken. Je zou bijna kunnen zeggen dat het een iets sportievere Corolla in een sportkostuum is. Het werd duidelijk dat de naam Celica nergens meer voor staat en na de laatste generatie (T230) in 2006 was het over en uit.

Terugkeer?

Goed, dat alles even om de Celica uit te leggen en waarom het toch best een belangrijke auto is geweest. Waarom het relevant is: er is hoop op een terugkeer! Toyota heeft zo aan het begin van 2021 een naamaanvraag ingediend bij het US Patent and Trademark Office. Oftewel: Toyota mag weer aan de slag gaan met de naam Celica, in ieder geval in de VS.

Hamvraag

Leuk, maar: wat wordt het? Het gat tussen de GR86 en GR Supra 2.0 lijkt te klein om iets tussen te steken. Voor iets kleiners dan een GR86 is de naam Celica wellicht niet logisch. Een soort GR86 gecombineerd met een GR Yaris wellicht? Als ze maar niet de gruwel der gruwels ervan maken zoals Mitsubishi dat deed.