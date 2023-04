Tesla-personeel klaagt bij moeder van Elon Musk

Klagen bij de moeder van Elon Musk is misschien wat kinderachtig, maar heeft het Tesla-personeel uit Shanghai niet een punt?

Medewerkers bij Tesla hebben afgelopen week te horen gekregen dat ze minder geld krijgen. Er komen namelijk bonusverlagingen aan. En dat is nooit leuk, dat kan je begrijpen. Maar de reden ertoe is opmerkelijk te noemen.

Tesla-personeel klaagt bij familie Musk

Eerst even terug naar het personeel in Shanghai. Elon Musk was verleden jaar nog groot fan van deze medewerkers. Zij werkte namelijk verplicht in ploegen van 12 uur tijdens de corona lockdowns. Ze bleven zelfs slapen in de fabriek van Tesla en lagen op bedjes op de vloer. Kijk, dat is pas arbeidsethos. In Nederland zou dit (gelukkig) nooit kunnen.

De medewerkers kregen voor het harde werken elke drie maanden een bonus. Die komt blijkbaar nu te vervallen. Natuurlijk zijn de medewerkers het hier niet mee eens en klagen bij zowel Elon, als bij zijn moeder Maye op de sociale media.

Reden

Reden hiertoe is een veiligheidsincident. Reuters kwam met een gepubliceerd rapport van de lokale overheid, waarin staat dat een medewerker is omgekomen tijdens een ongeval in een laswerkplaats. Het onderzoek kwam tot de conclusie dat een fout in het veiligheidsbeheer van Tesla indirect heeft bijgedragen, maar dat de werknemer verantwoordelijk was.

Tesla ‘straft’ daarom de medewerkers met het laten vervallen van de bonus. Dat valt verkeerd. Aidan Chau is een onderzoeker bij de arbeidersrechtenorganisatie China Labour Bulletin en zegt dat ‘het aftrekken van de prestatiebonus die gerelateerd zou moeten zijn aan de output van werknemers en niets te maken heeft met werkveiligheid, oneerlijk is’. Een medeweker tweette eerder naar Musk dat ze moeten kijken naar de prestaties van de medewerkers. Die zijn namelijk gewoon goed.

Reactie

Tesla heeft nog geen officiële reactie gegeven, maar Elon natuurlijk wel. En dat doet hij via Twitter, dat mag geen verrassing zijn. Hij zegt dat hij op de hoogte is van het nieuws en dat hij er naar zal kijken. Klagen heeft dus wel degelijk zin!

Fotocredit: Thomas Hawk