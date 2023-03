Elon Musk aangeklaagd door eigen aandeelhouders

Je kan ook te veel willen, hè. Elon Musk wordt aangeklaagd door de eigen aandeelhouders.

Het verhaal van Tesla is een heel bijzondere in de autobusiness. Eigelijk is Elon Musk die kennis in de kroeg die alle vrouwen kan versieren. Je weet wel, zo iemand die zegt dat ‘ie op één avond 12 vrouwen het hof weet te maken. Dat blijkt uiteindelijk niet waar te zijn, want het waren er maar 8. Ja, dat is minder dan gebluft, maar alsnog extreem indrukwekkend!

Deze gekke analogie mag je verder vergeten, maar is meer iets voor de aandeelhouders om in het achterhoofd te houden. Want ondanks de vele recente successen van Tesla zijn de aandeelhouders van Tesla het zat. Ze zijn er helemaal klaar mee dat Elon Musk beloftes doet betreft de FSD-functie van de auto’s die niet nagekomen worden. Sterker nog, ze slepen Elon Musk en Tesla voor de rechter omdat Tesla’s FSD serieuze risico’s op ongelukken en letsel kent.

Persoonlijke hetze

Het leek even erop dat het een persoonlijke hetze is en niet zozeer een manier om het eventueel gemiste geld weer terug te krijgen. Maar het is niet enkel en alleen karaktermoord. Een groep van aandeelhouders hebben Tesla, Elon Musk en anderen binnen Tesla aangeklaagd. Zij claimen dat ze vier jaar lang om de tuin zijn geleid. Dat heeft hen miljarden aan euro’s gekost.

De claim is afkomstig van een groep investeerders onder leiding van Thomas Lamontagne. We zijn benieuwd of hij nog een Twitter-account heeft. Lamontagne verwijst naar de rapporten van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) over de Autopilot functie van Tesla’s.

Elon Musk aangeklaagd

Naar aanleiding hiervan riep Tesla 362.000 auto’s terug. Omdat Tesla het woord terugroepactie niet hun vocabulaire hebben staan, noemen ze het een ‘update’. Klinkt toch beter. Tesla was het echter niet eens met de analyse van de NHTSA, maar beloven ze wel de nodige updates door te voeren.

De investeerders zijn hier heel erg boos over. Want na de bekendmaking van de terugroepactie die geen terugroepactie mag heten, daalde de waarde van Tesla met 5,6%. Dat klinkt niet zo bijzonder, maar het is in dollars toch 38,6 miljard dat ineens verdampte. Vandaar dat Elon Musk aangeklaagd wordt. Hoeveel geld ze verdiend hebben aan Tesla, vermelden ze overigens dan weer niet.

