Tesla Photoshopt medewerker die controversieel gebaar maakt

Controversiële handgebaren, daar zijn ze niet van gediend bij Tesla.

De Tesla-verkopen gaan weliswaar moeizaam in Europa, maar het is niet alsof Tesla niks verkoopt. De productie gaat gewoon door. Zo had de Gigafactory Berlijn eerder deze maand een mijlpaal te vieren. De 8 miljoenste auto rolde daar van de band. Dit werd uiteraard gevierd met een feestelijke groepsfoto.

Dat is al drie weken geleden, maar nu krijgt dit verhaal toch nog een staartje. Het Duitse Handelsblatt ontdekte namelijk dat er iets raars aan de hand is met de foto. Als je de foto nu opzoekt op X maakt de medewerker in het midden een ‘peace’-gebaar, maar eigenlijk maakte hij een heel ander gebaar.

Nee, het was niet de Hitlergroet, maar wel een steunbetuiging aan een groepering die Joden graag dood wil hebben. De man vormde namelijk een omgekeerde driehoek met zijn vingers, wat kennelijk een Hamas-groet is.

Dit was in eerste instantie niemand opgevallen bij Tesla en ze hadden de foto gewoon gepost. De foto werd ook geretweet door Elon Musk himself. Later ontdekten ze echter wat het gebaar betekent en toen hebben ze de foto in allerijl gefotoshopt. Dat hebben ze trouwens niet heel goed gedaan, want de man heeft nu opeens twee ellebogen en de man op de achtergrond heeft een arm minder. Een klassieke Photoshop-faal dus.

Toch had Tesla geen andere keuze dan de foto verwijderen of aanpassen, want het gebaar is niet alleen controversieel, maar ook verboden in Duitsland. Dit had ze dus in de problemen kunnen brengen. We gokken dat de man in kwestie niet is uitgeroepen tot medewerker van de maand.