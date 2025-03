Elon Musk ontslaat licht kritische Tesla medewerker

Elon Musk waagt zich weer aan een sterk staaltje machtsmisbruik door de baan van een licht kritische medewerker te cancellen.

Het begint allemaal een beetje potsierlijk te worden aan de andere kant van de plas. Hoewel Trump vandaag weer iedereens crypto assets nieuw leven inblaast, is de horkerigheid van het nieuwe regime soms niet ontkenbaar. Het is natuurlijk heel prettig dat de gruwelijk onveilige op gender en ras gebaseerde cancelcultuur van woke een veel te late halt toegeroepen wordt. Maar het is niet de bedoeling dat we daarvoor in de plaats een nieuwe angstcultuur krijgen.

When you gaze into the abyss…

Helaas lijkt dat wel een beetje te gebeuren nu Elon Musk hoogstpersoonlijk alles mag doen en laten wat hij wil. Hoewel de X-man mogelijk voorkomen heeft dat de wokies alle media en beeldvorming controleerden door Twitter over te nemen, wordt hij langzaam het monster waar hij tegen vocht. Kan de besten overkomen.

Weinig smaakvolle Tweet

Een Tesla medewerker die zich namelijk licht kritisch over Elon heeft uitgelaten, is de laan uitgestuurd. Jared Ottmann, zes jaar werkzaam voor het bedrijf en in die periode kennelijk vier keer gepromoveerd vanwege puik werk, was niet onder de indruk van deze Tweet van de Muskias.

Humor en/of slechte smaak?

Een beetje galgenhumor van Musk nadat hij door links voor nazi werd uitgemaakt, kan je zeggen. Maar je kan ook gewoon zeggen, slechte smaak. Ottmann vond het laatste en merkte op ‘This post by Tesla’s current CEO name drops genocidal assholes as a joke and has 308,000 likes‘.

Hypocriet

Je zou kunnen denken dat Musk deze feedback wel zou kunnen handelen, gezien zijn voorliefde voor vrijheid van meningsuiting. Maar zoals je zo vaak ziet, kunnen de mensen die het hardst roepen dat anderen hun feedback maar moeten accepteren, daar zelf totaal niet tegen. Dus is Ottmann ontslagen. Nu zullen sommigen zeggen ‘logisch als je dit over je baas zegt’, maar extreem hypocriet is het wel.