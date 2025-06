Deze geweldige motor ligt in een oerlelijke auto

Altijd al de motor van een F430 willen hebben, maar dan in een lelijke koets? Nee? Dan moet je deze auto even overslaan.

De Ferrari F136 V8 is een van de beste motoren ooit gemaakt. Of het nu de grommende V8 is van de Maserati GranTurismo, of het hoogtoerige blok van de Ferrari F430. Vandaag hebben we een auto voor jullie die ook deze V8 heeft, maar dan in een iets minder fraaie verpakking…

Bertone Nuccio

RM Sotheby’s heeft namelijk een Bertone Nuccio in de aanbieding. Dit is een auto die eruit ziet als een bizarre concept car, maar gewoon de straat op mag en volledig functioneert. Dat is te danken aan het feit dat het onderhuids een Ferrari F430 is.

Met deze auto vierde Bertone in 2012 hun 100-jarig bestaan. De auto is vernoemd naar Nuccio Bertone, die het bedrijf niet oprichtte, maar wel groot maakte. Gelukkig heeft Nuccio deze onthulling niet meer meegemaakt, want dit is niet bepaald een hoogtepunt uit de geschiedenis van Bertone. De inspiratie wordt gevormd door de Lancia Stratos Zero, maar dit is vooral een heel slap aftreksel.

Onherkenbaar

Bertone is er wel in geslaagd om de Ferrari F430 compleet onherkenbaar te maken, dat moeten we ze nageven. De koplampen zijn eigenlijk de enige weggever aan de buitenkant. De auto heeft zelfs een compleet nieuw interieur gekregen.

Bij het openen van de motorkap wordt wel meteen duidelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. Daar ligt de welbekende atmosferische 4,3 liter V8, goed voor 480 pk. Deze is gekoppeld aan de F1-automaat. Gelukkig is er geen handgeschakelde F430 opgeofferd, dat zou doodzonde zijn.

Veiling

Van de Bertone Nuccio is er maar één gebouwd en die auto wordt nu dus geveild. Grappig detail: Bertone kon in 2012 geen koper vinden voor deze auto en in 2014 gingen ze failliet. De huidige eigenaar heeft de auto pas in 2018 op de kop getikt tijdens een veiling van de Bertone-inboedel.

Bertone had oorspronkelijk een prijskaartje van €2 miljoen in gedachten, maar dat is er waarschijnlijk nooit voor betaald. Veilinghuis RM Sotheby’s rekent nu op een bedrag van €400.000 tot €500.000. Wie biedt?