Tesla rijder vermoordt hond, geeft Full Self Driving schuld

Een Tesla rijder heeft een hond dodelijk verwond met zijn auto. Hij geeft de schuld aan de Full Self Driving beta.

Iedereen wordt steeds banger voor kunstmatige intelligentie. Maar hoe bang moeten we zijn dat de The Terminator steeds dichterbij komt, als Tesla niet eens Full Self Driving onder de knie krijgt? Na eerdere problemen en ongelukken, heeft er zich namelijk weer een onverkwikkelijk incident voorgedaan. Een Tesla waarbij volgens diens eigenaar Full Self Driving geactiveerd was, heeft namelijk een hond doodgereden. De overstekende hond had geen enkele kans.

Op beelden (we laten aan de waarde lezer of je ze wil zien) is te zien dat de hond in kwestie opeens de weg oversteekt. Zo bezien is het de vraag of een handmatige bestuurder een en ander had kunnen voorkomen. Aan de andere kant: de hond was al een tijdje aan het rennen langs de kant van de weg voor het ongeluk. De gemiddelde menselijke bestuurder had alleen daarom waarschijnlijk al wat afgeremd. Volgens de bestuurder reageerde de Tesla in het geheel niet op het incident. Ook niet na de klap.

The vehicle did not respond IN ANY WAY to the dog. The slight jerk in the video after the dog strike is when I grabbed the wheel trying to decide what to do. Tesla-rijder, niet onder de indruk van Full Self Driving

De bestuurder verdedigt echter alsnog Full Self Driving enigszins:

In my opinion, hitting the dog was unavoidable. Can’t speak for the FSD computer, but I personally saw the dog and did not consider the possibility of the dog crossing the road; that is just not how country dogs normally behave. It is not reasonable to slow down for every dog. Tesla-rijder, heeft geen bovenmatige empathie voor honden

Niet getest is of de bestuurder wellicht ook stiekem een Cyberdyne Systems 101 is. Waarvan akte.