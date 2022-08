Elon Musk wil nog dit jaar Full Self Driving in Europa

Gaat Full Self Driving dit jaar uitgerold worden in Europa? Als het aan Elon Musk ligt wel.

Elon Musk is een drukbezet man. Hij is hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de toekomst van autorijden en zelfs de toekomst van de hele mensheid. In dat geval is het belangrijk om prioriteiten te stellen.

Wat dit jaar de prioriteiten zijn van Elon Musk? Dat weten we, want dat heeft hij eerder deze maand bekend gemaakt via zijn favoriete social mediaplatform. Dat platform kopen is in ieder geval niet langer zijn prioriteit. Wat dan wel? De Starship-raket de ruimte in krijgen en Full Self Driving op grote schaal lanceren.

We zeggen erbij ‘op grote schaal’, want er is al een bètaversie van Full Self Driving. En daar mag je als betalende klant niet over klagen, want het is de bètaversie. Maar dat is een andere discussie.

Waaron het nu om gaat: Elon wil de definitieve versie van Full Self Driving dit jaar uitrollen. In ieder geval in de VS, maar potentieel ook in Europa. Dat liet hij gisteren weten op een conferentie in Noorwegen. Dan moet het systeem alleen nog wel goedkeuring krijgen. Dat is nog wel even een dingetje.

Voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien: wat was ook alweer het verschil tussen Autopilot en Full Self Driving? In het kort komt het hier op neer: met (Enhanced) Autopilot kan je Tesla vooral zelf rijden op de snelweg en zelf inparkeren. Met Full Self Driving kan je ook buiten de snelweg en in de bebouwde kom het rijden aan de Tesla overlaten.

Wellicht ten overvloede, maar hiermee is een auto nog altijd niet volledig autonoom. Je moet als bestuurder dus nog steeds gewoon opletten. Al is het de vraag of mensen dat ook gaan doen in de praktijk. Veel mensen letten niet eens op als ze zelf rijden.