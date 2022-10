Elon Musk spartelt een beetje terug op Full Self Driving

Elon Musk heeft niet meer zo’n boude uitspraken over Full Self Driving.

Elon Musk heeft veel beloftes waargemaakt. Om eerlijk te zijn: meer dan ondergetekende verwacht had. Maar op sommige vlakken, blijft de grote leider van Tesla toch een beetje Theranosesque. De visionair is duidelijk een man die dingen kan laten gebeuren. Maar ook aan zijn kwaliteiten, of liever gezegd die van zijn werknemers, kennen grenzen.

Zo is daar de niet aflatende saga rondom Full Self Driving. Al toen men het nog alleen maar had over Autopilot, claimde Elon Musk al dat Tesla’s volledig autonoom konden rijden. Dat kwam hem op veel kritiek te staan van regelgevers. Vooral nadat enkele ongelukkige Tesla-bestuurders er onzacht achter kwamen dat dat autonoom rijden toch zijn limieten had.

Na wat geharrewar trok Tesla enkele claims over autonoom rijden terug, maar alsnog bleef Musk dingen beloven die zijn engineers niet waar konden maken. Een beetje zoals bij TopGun, schreef zijn ego cheques uit die zijn bedrijf niet kon cashen. Zo zouden er eind 2019 een miljoen robo-taxi’s rondrijden. Drie jaar later, hebben we ze nog niet gezien.

Wel komt Full Self Driving regelmatig in het nieuws, maar niet altijd om goede redenen. Het systeem heeft duidelijk nog vaak ‘ingrepen’ nodig en af en toe komt het tot een kablabber. Eentje waar Tesla dan niet altijd even lekker op reageert. Zo werd een medewerker die een crash met Full Self Driving online zette, keihard ontslagen. Sommigen vinden dat logisch, want je gaat niet de vuile was van het bedrijf waar je voor werkt buiten hangen. Maar in het kader van transparantie over fouten en gevaren, is het ook wel enigszins cynisch.

Nu het eind van het jaar weer nadert, werd Musk door wat journalisten gevraagd hoe het er nu voorstaat met Full Self Driving en autonoom rijden. Musk is nu, nadrukkelijk voorzichtiger in zijn uitspraken:

Well, there’s this debate of what’s the interventions per mile and maybe safety interventions per mile. Like we’re not saying that that’s quite ready to have no one behind the wheel. It’s just that you will almost never have to touch the control, vehicle controllers. So, like when I came to Giga Texas from a friend’s house today, I never touched any of the controls already here. And then there is a longer process called the march of 9s, which is how many 9s reliability do you need before you could really be comfortable saying that the car could drive with no one in it? And there’s some subjectivity as to how many 9s you need. But I think we’ll be pretty close to having enough 9s that you’re going to have no one in the car by the end of this year. And certainly, without a question, that’s in my mind next year. Elon Musk, remembers the march of the Titans 9s

Mocht je het afvragen: de March of the 9s is een theorie die als volgt werkt. Stel dat een auto 99,999 procent ‘veilig’ is qua autonoom rijden. Dan crash je dus nog steeds elke 100.000 kilometer gemiddeld een keer. Als je nu erin slaagt ‘nog een 9 op te schuiven’ naar 99,9999 procent veilig, dan crasht een auto nog maar eens per een miljoen kilometer. Maar goed, het klinkt eigenlijk interessanter dan het is, want uiteindelijk zal het volk niet geven om ‘9s’ maar om hoe vaak ze gaan crashen.

Musk stelt nu dus ten doel dat men misschien eind dit jaar of ergens volgend jaar een systeem heeft dat veiliger is dan een mens het zou kunnen doen. Maar keiharde claims over zelfrijdende auto’s, die maakt Musk niet meer…