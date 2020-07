De X7 Dark Shadow wil je niet in het donker tegenkomen

BMW maakt de X7 nog wat extra imponerend, voor het geval dat nodig was.

Na jaren van speculaties was het in 2018 zover: BMW presenteerde een model boven de X5. Aangezien de X5 al geen kleine jongen was, is de X7 een regelrechte mastodont. Met zijn formaat en de grote grille domineert de X7 iedere binnenspiegel. Toch vond BMW dat het model nog wel wat imposanter kon. Daarom is hier de BMW X7 Dark Shadow Edition.

Zoals meestal het geval is bij special editions, moet de auto het vooral hebben van zijn kleurstelling. In dit geval heeft BMW gekozen voor Frozen Arctic Grey Metallic, een kleur uit het palet van de Individual-afdeling. Dit is normaal gesproken matgrijs met een blauwe tint, maar dat laatste is niet echt te zien op de foto’s.

De sinistere look wordt verder versterkt door de details. Die zijn namelijk allemaal uitgevoerd in Gloss Black, waardoor de X7 vakkundig ontdaan is van zijn chrome. De 22-inch velgen zijn uitgevoerd in Jet Black, een optie die je niet in de configurator aan kunt vinken. Uiteraard is deze special edition voorzien van een M Sportpakket.

Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van zwart (uiteraard) en donkerblauw. Het logo op de middenconsole vertelt je dat je niet in een gewone BMW X7 zit maar in een X7 Dark Shadow Edition.

Deze gelimiteerde X7 wordt in een oplage van ‘ongeveer 500 stuks’ gebouwd. De auto’s zullen vanaf volgende maand van de band rollen in het Amerikaanse Spartanburg. De meerprijs is nog niet bekend. De Dark Shadow Edition is ook in Nederland te krijgen, maar dan moet je er wel als de kippen bij zijn. Er zijn namelijk maar drie stuks bestemd voor ons land.