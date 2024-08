Tesla stelt uitbouw Europese fabriek tot nader order uit

De plannen van Tesla om de fabriek in Duitsland uit te bouwen komen terecht naast de idealen van Geert Wilders. In de ijskast dus.

Tesla heeft nu alweer enige tijd ook een fabriek in Europa. Sterker nog, in het land waar een boel van de ‘vijanden’ zich begeven, namelijk Duitsland. Het is best bijzonder dat Elon Musk hier een fabriek wilde hebben gezien zijn ervaringen in Californië. Daar liep hij tegen regeltjes en protesten aan. We vragen ons af wat hij in Europa dan verwachtte.

Vanaf het begin is er dan ook veel te doen geweest om de bouw en exploitatie van de unit. Met name milieugappies, vonden het allemaal niet zo tof. Best bijzonder ook weer, dat milieumensen gaan protesteren tegen de bouw van een EV fabriek. Maar goed, daar moesten wat bomen voor wijken en er was ook iets met het water enzo. Elk excuus om je aan een boom vast te ketenen hè…

Tevens was er af en toe gezeur met vergunningen, want ja, ambtenaartjes gonna ambtenaar. Toch kreeg Tesla de bouw van de fabriek voor elkaar en heeft het stappen gezet om uitbreiding aan te vragen. Doch deze uitbreiding, gaat nu niet door. Bij Heise legt bedrijfsleider André Thierig uit:

We gaan geen miljarden uitgeven om de uitbouw van de fabriek te realiseren, op het moment dat we niet zeker weten dat die aantallen door de markt gevraagd worden. André Thierig, Werksleiter

Een logische gedachte dus. In de eerste zes maanden van het jaar werden in Duitsland 184.125 EV’s verkocht, waarvan 21.249 Tesla’s. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 220.244 EV’s, waaronder 36.384 Tesla’s. Er zijn daarom dit jaar ook al 400 banen verdwenen bij de fabriek:

Onze planning aan het begin van het jaar voorzag een duidelijk sterkere groei, die zich echter niet heeft laten zien. André Thierig, krimpt een beetje

Positief voor de Duitse fabriek is dat men nu ook Tesla’s bouwt met het stuur rechts. De Britse markt wordt daarmee ook bediend vanuit Duitsland. De fabriek wil de vergunningen en dergelijke wel doorzetten en aanhouden. Als de vraag weer groeit kunnen ze dan ‘snel schakelen‘. Waarvan akte.