Wat gaat Richard Verschoor volgend jaar eigenlijk doen?

Ooit was hij de nieuwe Max Verstappen. Inmiddels doet Richard Verschoor zijn vierde jaar F2. Wat gaat hij hierna eigenlijk doen?

Een beetje autosport op zondag mag wel toch, om onze F1 afkickverschijnselen te counteren? Het is zo halverwege het autosport-seizoen eens tijd om te kijken wat er volgend jaar allemaal moet gebeuren. Immers gaat Max Verstappen naar eigen zeggen vroeg met pensioen. Waar moet het oranje-legioen dan voor gaan juichen?

Een van de andere grote doch nog steeds jonge namen in de Nederlandse autosport is die van Richard Verschoor. In 2016 leek hij de tweede alleswinnende Nederlander te gaan worden. Hij domineerde dat jaar in de F4 en werd opgepikt door het Red Bull Junior Team.

Helaas was Verschoor een van die velen die door Red Bull ook al snel weer aan de kant werd geschoven. Een zo-zo jaar in de Formule Renault 2.0 leverde slechts een podiumplek op en de negende plek in de eindstand. Op zich helemaal niet dramatisch voor iemand die zijn eerste jaar doet. Maar Red Bull had kennelijk op meer gehoopt. Dus moest Richard op zoek naar andere sponsoren.

Dat is altijd lastig, maar toch schopte onze landgenoot het tot de F2. Mede dankzij het winnen van de prestigieuze F3 race in Macao. Hij versloeg daar het nieuwe grote Red Bull talent Juri Vips, die zijn carrière twee jaar gelden vergooide door racisme. Het leverde een plekje in de F3 op en later in de F2. Daar doet Richard nu zijn vierde jaar. Maar ja, de teams waren meestal niet de beste (in de jaren dat Richard er reed). En dus kan je het kampioenschap dan ook niet winnen. Ook al niet omdat Verschoor een van de weinige F2 coureurs is die niet gelieerd is aan een opleidingsteam van een van de F1 teams.

Dus wat moet je nu? Verschoor hoopt naar eigen zeggen bij GPblog op een avontuur in de IndyCars. Een pad naar de F1 lijkt er niet meer te zijn nadat de Nederlander vanaf pole uitviel in de Feature race in Monaco. Win je daar kan je misschien nog net een voet tussen de deur drukken om ergens een keer te testen voor Sauber ofzo. Maar die hoop vervloog daar eigenlijk.

Nog een jaar F2 doen zoals Giedo van der Garde ooit deed ziet Verschoor niet zitten. Tenzij er, net als bij Giedo destijds ‘een idee achter zit’. Dat moet in dit geval dan betekenen tekenen voor een topteam en meedoen om het kampioenschap. Want alsnog tekenen voor een junior programma lijkt er niet in te zitten.

In Amerika zou Verschoor ons aller Rinus Veekay kunnen gaan vergezellen, die ook een beetje stagneert. Ooit waren Veekay en Alex Palou de grote talenten voor de toekomst. Inmiddels is Palou kampioen en doet Veekay soms leuk mee op de ovals. Succes is ook voor goede Europeanen niet gegarandeerd in Amerika, getuige het wisselend succes van voormalig F1 en F2 coureurs in de serie. En er is geld voor nodig. Richard:

Ik vind IndyCar een hele vette klasse. Ik zou daar ook heel graag willen racen. Of dat mogelijk is, weet ik niet. Ik weet ook niet wat voor budget je daar moet meenemen. Dat is voor mij ook altijd een probleem natuurlijk. Mijn sponsors sponsoren mij ook – heel plat gezegd – omdat ze mij heel aardig vinden. Ik probeer er zo veel mogelijk voor terug te doen. Ik denk dat ik op deze manier zoveel mogelijk kan bieden aan de sponsoren. Maar het is wel een ander verhaal als je naar Amerika gaat. Dan is het heel ver vliegen. De markt is anders. Daarom moet ik goed oriënteren met mijn partners; wie wil er mee, als ik die stap ga maken. Richard Verschoor, scheurt naar Amerika

Waarvan akte.