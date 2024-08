Lando Norris heeft een groene Porsche Carrera GT

Lando Norris spoelt de teleurstellingen van Hongarije en België weg met zijn groene Porsche Carrera GT.

Lando Norris is de grootste concurrent voor Max Emilian Verstappen dezer dagen in de Formule 1. Althans, hij staat tweede in het WK, op zeer forse achterstand op Verstappen. Maar toch, mocht McLaren vanaf nu alles op alles zetten om alle races met een 1-2 af te sluiten, dan is er nog een kans voor de jonge Brit.

In Hongarije en in België waren er om verschillende redenen echter tegenvallers voor Norris. In Hongarije omdat hij zijn teammaat Piastri uiteindelijk moest laten winnen van het team. En in België omdat hij bij de start de zaak andermaal verknalde en daardoor terugviel. Zelfs uiteindelijk tot achter de vanaf P11 startende Max.

Gelukkig voor Lando biedt de zomerbreak mogelijkheden om het hoofd weer even leeg te maken en te genieten van de betere aspecten van het F1 coureur zijn. Het salaris bijvoorbeeld, dat de ruimte biedt om dikke auto’s te kopen. Nu kon de familie Norris dat toch al, maar het is leuker als je dat ook zelf kan.

Dat Norris een connaisseur is weten we al omdat hij vaak gespot wordt in zijn Fiat Jolly en ook al een keer een Lamborghini Miura mee had. Nu heeft hij zichzelf echter overtroffen met een groene Porsche Carrera GT.

Een groene Porsche Carrera GT, bestond dat eigenlijk wel? Eigenlijk niet. Af fabriek kwam de Carrera GT er alleen in zilver, grijs, geel, rood of zwart. Er zijn er een paar bekend in Paint-to-Sample kleurtjes, te weten Navy Blue, Sand White, Fashion Grey, Slate Grey, Gulf Racing Blue, Cobalt Blue en Arancio Borealis. En later zijn exemplaren omgekat tot Oak Green Metallic en Ruby Red Metallic. Maar waar Norris deze groenerik heeft opgeduikeld weten we niet.

Hoe dan ook is het een fraaie auto. En een ekte ekte, met de atmosferische V10, lastige koppeling en listige staart. Dat zullen we Lando dan maar toevertrouwen. Toch?