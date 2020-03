Tesla stopt binnenkort ook voor rood

Een volledig autonome Tesla komt weer een stapje dichterbij met deze update van de Autopilot.

Bij Tesla is er sprake van een continue evolutie van de software die de auto’s aan boord hebben, waaronder de Autopilot. De volgende stap van de evolutie is in zicht: Tesla’s kunnen nu ook op de automatische piloot voor een rood licht stopppen. Dit blijkt uit een nieuwe video die opdook op Twitter.

Op de onderstaande beelden wordt gedemonstreerd hoe een Tesla Model 3 op de Autopilot diverse groene stoplichten passeert, alvorens automatisch te stoppen voor een rood licht. Volgens de uploader werkt het trucje ook bij stopborden. Daar zijn alleen geen beelden van.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

Vanuit Tesla zijn er nog geen officiële mededelingen gedaan over de update van de Autopilot. Wel heeft Elon Musk een onofficieel bericht dat de noviteit aankondigt geretweet. Dat kan dus gezien worden als een bevestiging dat de update er wel degelijk aan zit te komen. De vraag is alleen nog wanneer.

Tot nu toe is de Autopilot onder meer in staat om je Tesla binnen de lijntjes te houden en van rijstrook te laten wisselen. Verder stuurt de auto mee in bochtige wegen. Uiteraard beschikt de auto ook over adaptieve cruise control. Anticiperen op verkeerslichten was daar echter nog geen onderdeel van. Tesla had aangekondigd dat hun auto’s begin dit jaar volledig autonoom zouden kunnen rijden. Zover is het echter nog niet.

Het is in ieder geval te hopen dat de nieuwe functie naar behoren werkt, anders treffen we straks Tesla’s aan in dezelfde toestand als de Aston Martin van gisteren.

Foto: Tesla Model 3 – Cobra Suspension, door @jzearo