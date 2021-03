Tesla Model Y klapt op politiewagen, beschuldigt Autopilot - Autoblog.nl

Zo te zien klapte de Model Y flink op de politiewagen, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij het ongeluk.

Volgens velen is autonoom rijden de toekomst, maar sommigen kunnen daar nu al van proeven. Moderne, duurdere auto’s worden tegenwoordig geleverd met allerlei vormen van ‘zelfrijdende’ functies. De bekendste is natuurlijk Autopilot. Op de snelweg blijft je Tesla netjes tussen de lijntjes en zorgt je EV ervoor dat je niet tegen je voorligger klapt. Tesla waarschuwt wel dat je je handen op het stuur moet houden en op moet blijven letten. Autopilot blijft namelijk nog steeds in bèta.

Ondanks die bèta-waarschuwing van Tesla, komt het voor dat de EV’s botsen op obstakels die de meeste mensen wel hadden kunnen zien. Neem een gekantelde vrachtwagen als snel voorbeeld. Of een blauwe politieauto die met alarmlichten deels op de vluchtstrook staat.

Afgelopen nacht klapte een Amerikaanse Model Y-rijder tegen zo’n politiewagen. Dat zeggen politieagenten van de staat Massachusetts op Twitter. Volgens CNBC zei de bestuurder van de Model Y dat de auto op Autopilot reed. Dat zei hij na het ongeluk tegen de politieagenten. De 22-jarige bestuurder is aangehouden vanwege zijn rol in het ongeluk. Autopilot of niet, hij blijft immers de verantwoordelijke bestuurder.

De politieagent was ter plaatse om een aanrijding tussen een auto en een hert te onderzoeken. Hij had zijn auto deels op de rechterste rijbaan geparkeerd en deels op de vluchtstrook, met de alarmlichten aan. Het is het tweede Autopilot-ongeluk binnen een week tijd, schrijft CNBC. Het Amerikaanse NHTSA doet nu onderzoek naar de twee ongevallen.

Je kan aan de plaatjes duidelijk zien waar de Tesla Model Y tegen de politiewagen knalde. De rechterkant van de zwarte Model Y is helemaal aan diggelen, het rechtervoorwiel zit zelfs niet meer aan de auto vast. De Dodge Charger van de politie heeft nog wel alle vier de wielen, al is het linkerachterwiel wel iets naar voren geschoven. De bestuurder kan een boete verwachten en mogelijk zelfs een celstraf; zijn rijbewijs was tijdens zijn crash namelijk al geschorst.