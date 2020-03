‘Ronaldo is een van de 10 Bugatti Centodieci-kopers’

Alleen het meest exclusieve spul is goed genoeg voor Ronaldo.

Iedere matig presterende linksback van een willekeurige club rijdt tegenwoordig in een Bentley. Als je Cristiano Ronaldo heet moet je natuurlijk wel wat doen om je te onderscheiden. Dat verklaart wellicht zijn voorkeur voor een zeer exclusief automerk: Bugatti. Dat is wel zo’n een beetje het summum op autogebied. Is het niet qua snelheid, dan wel qua status.

In 2016 kocht de topvoetballer voor zover bekend zijn eerste Bugatti. Hij koos voor een zwarte Veyron Grand Sport Vitesse. De Chiron kon toen eigenlijk niet uitblijven. Een jaar later verscheen deze dan een zilver/grijs exemplaar ten tonele. Verder is de garage van Cristiano gevuld met onder meer een Senna en een F12tdf.

Het schijnt nu dat Ronaldo een nieuwe Bugatti aan zijn collectie toe gaat voegen. The Supercar Blog beweert dat hij een Centodieci heeft besteld. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dat is hij een van de tien gelukkigen. Meer exemplaren worden er namelijk niet gebouwd. Dit resulteert in een exorbitant hoge prijs van €8 miljoen.

De Centodieci is gebaseerd op de Chiron, maar heeft een compleet ander koetswerk. Hierin zijn veel designelementen overgenomen van de befaamde EB110. Onder meer de kleine hoefijzervormige grille, de ver naar achter geplaatste koplampen en de karakteristieke ovale luchtinlaten hebben zijn weg gevonden naar de Centodieci. Voor de gelegenheid heeft Bugatti het vermogen van de W16 ook nog iets verder opgeschroefd: van 1.500 naar 1.600 pk. Ook is de auto 20 kilootjes lichter dan een Chiron.

We moeten wel even een flinke slag om de arm houden. Vorig jaar deed namelijk het gerucht de ronde dat Ronaldo de eigenaar zou zijn van de €16,7 miljoen kostende Voiture Noire. Daar bleek uiteindelijk niets van waar te zijn. De Voiture Noire kon echter maar een eigenaar hebben, aangezien het een one-off was. Als het goed is zijn er straks tien Centodieci-eigenaren. De kans dat dit gerucht klopt is daarmee toch een stukje groter.