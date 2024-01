Op Marktplaats zoeken jullie massaal naar Duitse auto’s!

Je auto particulier verkopen doe je natuurlijk op Marktplaats. Met goede foto’s, een uitgebreide en kloppende onderhoudshistorie en een realistische prijs heb je alle ingrediënten in huis voor een succesvolle verkoop. Wat ook helpt: de juiste auto hebben. Een auto zoeken doe je -ook uiteraard- op de bekendste handelssite van Nederland.

We zoeken Duits

We zoeken vooral naar Duits spul. Zoals elk jaar waren de Duitse automerken ook weer in 2023 het populairst qua zoekopdrachten. Volkswagen, Mercedes-Benz en BMW vormen samen de top drie.

Van alle modellen is de Volkswagen Golf absoluut het populairst met maar liefst 85,2 miljoen bekeken advertenties. De BMW 3-serie, Volkswagen Polo, Mercedes C-klasse en de BMW 5-serie vormen de rest van de top 5.

Top 5 populairste auto’s op Marktplaats:

Volkswagen golf (85,2 bekeken advertenties) BMW 3-serie (49,3 miljoen bekeken advertenties) Volkswagen polo (49 miljoen bekeken advertenties) Mercedes c-klasse (37,3 miljoen bekeken advertenties) BMW 5-serie (29,8 miljoen bekeken advertenties)

Ondanks de toestroom van nieuwe aanbieders zoals de Chinese automerken zie je dat voornamelijk de particuliere koper gaat voor zekerheid. De Volkswagen Golf is daarvan, in zowel technische als de restwaarde-zekerheid, bij uitstek vaandeldrager in. Dit zien we terug op het platform. Woordvoerder Maaike Veeling van Marktplaats

Nog geen EV’s

De populairste auto’s op Marktplaats zijn conventioneel. Dat wil zeggen, niet elektrisch of een hybride. Wel nam de vraag toe in 2023 met 68 procent voor EV’s en het aanbod nam met 149 procent toe. De vraag naar hybrides steeg met 40% en het aanbod nam met 73% toe.

Andere leuke Marktplaats feitjes in 2023

Dromen doen we graag Italiaans. De auto’s van Ferrari werden in 2023 gemiddeld het meest aangeklikt. Er stonden 1.600 Ferrari’s op Marktplaats vorig jaar. Andere populaire droomauto’s op de handelssite zijn de merken Cadillac, Bentley, Ford USA en Maserati.

Top 5 droomauto’s op Marktplaats:

Ferrari ( gemiddeld 3510 bezichtigingen per advertentie) Cadillac ( gemiddeld 2400 bezichtigingen per advertentie) Bentley ( gemiddeld 1974 bezichtigingen per advertentie) Ford USA ( gemiddeld 1949 bezichtigingen per advertentie) Maserati ( gemiddeld 1853 bezichtigingen per advertentie)

De populairste kleur is een zilveren of grijze occasion. Er werd 20.000 keer gezocht op de term ‘Fiat 500 roze‘ vanwege de populariteit van de film Barbie. Verder wilden we vooral zuinig rijden. De autozoektocht met de term ‘zuinige’ nam toe met maar liefst 990%.