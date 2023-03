Tesla stunt met kortingen op voorraadauto’s in Nederland

Een Tesla als voorraadauto met een aardige korting. Dat kan nu.

Een nieuwe Tesla configureren is door de hogere bijtelling en stevige aanschafprijzen voor veel leaserijders niet meer te doen. Maar wat als je nu voor een voorraadauto mag shoppen. Tesla is aan het stunten door voorraadauto’s met kortingen aan te bieden. Het gaat hier om hagelnieuwe auto’s die klaar zijn om direct geleverd te worden.

Het is niet zo dat je nu voor een appel en een ei in een Tesla kunt rijden. De kortingen zijn echter zeker interessant, zeker als je ook nog eens de SEPP subsidie in acht neemt. Met de subsidie scoor je €2.950 korting bovenop de korting van Tesla. Toch mooi meegenomen.

Op een aparte webpagina adverteert Tesla nieuwe en gebruikte exemplaren. De voertuigen worden door het hele land (of zelfs in België) aangeboden. Heel veel diversiteit is er niet in het aanbod. Het zal je vast niet verbazen dat het veelal om de Tesla Model 3 gaat.

Tesla speelt al langer met de prijzen, dat doen ze wereldwijd. Het Amerikaanse merk verzint allerlei manieren om de verkopen omhoog te krikken en om het de concurrentie lastig te blijven maken.

Goedkoopste nieuwe Tesla Model 3

De goedkoopste Tesla Model 3 voorraadauto is op het moment van schrijven 43.293 euro. Het is een saai ding: wit, met de 18 inch aero wielen. Maar de auto is hagelnieuw en inclusief subsidie voor 40k te rijden. Dat is een interessant aanbod. Je zit dan wel een ijskast op wielen, maar een wrapje en setje andere velgen doen wonderen. Ter vergelijking: de nieuwwaarde van dit exemplaar is €45.993. Scheelt toch weer een paar doezoe’s. Geld dat je kunt gebruiken om de Model 3 te verfraaien bijvoorbeeld.

Occasion

Moet het nog goedkoper, dan ben je op een occasion aangewezen. De goedkoopste Model 3 op de website van Tesla kost je €35.900 en betreft een Standard Range Plus. Dit is een exemplaar uit 2019 met 33.325 kilometer op de teller.

Voorraadauto’s

Shoppen voor een voorraadauto in plaats van een nieuwe samenstellen is helemaal niet zo gek. Ten eerste staat de auto meteen klaar en ten tweede is de prijs vaak een stuk gunstiger. Wat Tesla hier zelf op deze manier weet aan te bieden is niets nieuws. Ook bij bijvoorbeeld een leasemaatschappij als Mobility Service kun je shoppen voor een elektrische auto uit voorraad.