Frankrijk is helemaal klaar met trajectcontroles!

Frankrijk en trajectcontroles. Daar kan Nederland wat van leren.

Als ik toch een verschrikkelijke uitvinding mag benoemen op de Nederlandse wegen, dan zijn het trajectcontroles. Laatst was ik onderweg op een vroege zondagmorgen naar Schiphol vanaf Rotterdam.

De trajectcontroles op een zo goed als lege A4 zijn dan extreem slaapverwekkend kan ik je zeggen. Met cruise control aan in de Lexus kijk je goed voor je uit en een beetje om je heen. Beetje malen over het leven. Je kent het wel.

Frankrijk zegt trajectcontroles vaarwel

Nou, in Frankrijk kenen ze het principe trajectcontroles ook. En terwijl de overheid in Nederland het land het liefste volzet met die dingen, gooien de Fransen het over een hele andere boeg! Net als de guillotine, verdwijnt ook de trajectcontrole uit Frankrijk. Al verloopt dat laatste een stuk gemoedelijker dan het eerste.

De reden is simpel. De trajectcontroles zijn te duur in onderhoud, aldus de Franse verkeersveiligheidsorganisatie Sécurité Routière. Jammer voor de verkeersveiligheid. Want daar gaat het uiteraard om! Niet om automobilisten te plagen en de schatkist te vullen. Over een langere periode worden trajectcontroles verwijderd in het land van kaas, croissants en champagne. Frankrijk maakt sinds 2012 gebruik van trajectcontroles

Flitskasten doen het beter

Een ander nadeel voor de Franse overheid is dat de trajectcontroles nauwelijks iets opleveren. De automobilisten rijden keurig de aangegeven maximumsnelheid op de trajecten, waardoor er op jaarbasis slechts enkele duizenden boetes op de mat vallen. Dit in tegenstelling tot flitskasten, die bijna twee keer zoveel opleveren. Ondergetekende incasseerde onlangs nog een ouderwetse flits op de Route Nationale in de Maser uit de Autoblog Garage toen ik niet zat op te letten. Shit happens.

Maar nogmaals, het gaat overheden om de verkeersveiligheid. Dat iets niet genoeg oplevert en dat de Fransen er daarom mee stoppen is natuurlijk een absurde gedachte. Toch? (via Courrier Picard)