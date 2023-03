Burgemeester van Vlaardingen geeft zijn Alpine A110 een make-over

Wacht even, de burgemeester van Vlaardingen rijdt een Alpine A110?

Het is een ontzettend toffe auto, maar niet voor iedereen bereikbaar. En als het geld wél op de bankrekening staat verkiezen toch veel mensen een Porsche 718 boven een Alpine A110. De burgemeester van Vlaardingen had in elk geval wel de ballen voor de sympathieke Fransoos.

De burgervader van de Zuid-Hollandse plaats beschikt over een groene A110. Een fraai ding, maar deze auto is niet langer groen. Als dé ambassadeur van Vlaardingen bedacht burgemeester Bert Wijbenga iets leuks. Hij liet zijn sportwagen wrappen in ter ere van 750 jaar Vlaardingen.

Een verbetering? Dat mag je laten weten in de comments. Er is gekozen voor een gele wrap, met daarop allerlei begrippen die passen bij Vlaardingen. Op de voorklep staat groot het getal 750. Een grappige actie en opvallen zal deze Alpine zeker doen.

Geen saaie BMW 7 Serie als dienstauto of een Audi A8. Deze burgemeester komt vlot voor de dag in zijn Alpine A110! Een dikke duim omhoog voor deze petrolhead.

Het gaat hier om het basismodel, goed voor 252 pk en 320 Nm koppel uit een 1.8 liter turbo viercilinder. Op een gewicht van 1.074 kg is het ontzettend leuk sturen in deze tweezitter. Met een 0-100 tijd van 4,5 seconden heb je ook weinig te klagen, ook als is het slechts de instappert.

Fotocredit: Van Mossel Renault / Dacia / Nissan via Linkedin