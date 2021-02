Tesla-stuur in Nederland gewoon legaal? - Autoblog.nl

Mag je dat gekke Tesla-stuur in Nederland wel gebruiken?

Het was weer even een typisch gevalletje Typisch Tesla. Getallen waarvan je hoofd gaan duizelen. In plaats van voornamelijk concentreren op een betere wegligging, remmen, stuurgedrag, demping, balans of iets dergelijks hebben ze er meer vermogen bij gedaan. Heel veel meer extra vermogen. Het is in blijft immers een Amerikaanse auto.

De Tesla Model S is in geen enkele uitvoering een langzame auto (zoals een Audi A7 1.8 TFSI dat wel is). De Plaid en Plaid+ doen er een hele flinke smak bovenop. Meer dan 1.000 pk in een (geschatte) 2.300 kg zware auto. Het is een soort vierdeurs Veyron geworden. Ook de actieradius is om van te smullen: 628 km. Oh, en de auto is met de facelift een knappe auto geworden.

Tesla-stuur

Maar niemand praat daarover. Het gaat enkel en alleen om DAT TESLA-STUUR! Het doet nog het meest denken aan het stuurwiel dat we ook zagen in de Knight Industries Two Thousand. Ook een supersnelle Amerikaanse auto die autonoom kon rijden. Dat stuurwiel kan toch nooit legaal zijn? Uiteraard scheelt dat per land, maar in Nederland is dat knotsgekke stuur gewoon legaal. Dat meldt Bright-afdeling van RTL Nieuws.

Vorm maakt niet uit

Die hebben navraag gedaan. En wat blijkt: de vorm van een stuurwiel is niet vastgelegd in de regelgeving. Er zijn wel eisen als het gaat om de krachten die je moet zetten om het stuurwiel te kunnen bewegen. Wel zijn er eisen omtrent de minimale uitslag naar links en rechts (minimaal 90 graden). Maar die handvatten van het Tesla-stuur zijn gewoon prima. In de EU-regelgeving spreekt men dan ook niet over een stuurwiel, maar over ‘steering control’. Nu is het wachten op de eerste Tesla met joystick zoals de Mercedes F200 en Saab 9000.

Met dank aan @pascal voor de tip!