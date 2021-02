Hayabusa! Splinternieuw recordmonster gelekt! - Autoblog.nl

De nieuwe Hayabusa komt even orde op zaken stellen in het Autobahn-storm segment.

Auto’s en motoren. Het blijft vaak toch een dingetje. Tegenwoordig zien we in Nederland best veel motormuizen. Soms noodgedwongen, een leuke auto rijden in Nederland met een beetje sensaties is hoogst illegaal én onbetaalbaar. Een motorfiets biedt meer sensaties waar petrolheads ook naar hunkeren en dat voor een scherpere prijs.

Er zijn voldoende autofabrikanten die ook motorfietsenbouwen of er een link me hebben. Het is vaak hilarisch om te zien hoeveel het imago scheelt. Bij Honda’s zijn de verschillen niet erg groot, alhoewel een Honda Jazz en Honda Goldwing ver van elkaar afstaan. Een BMW-automobilist is een ernstig verwaande yup met geldingsdrang, terwijl een BMW motorfiets-rijders heel erg braaf en degelijk zijn. Ook bij Suzuki ligt het ver uit elkaar.

Nieuwe Hayabusa

Qua auto’s is het vaak erg verstandig en eenvoudig. Denk aan de Ignis, Swift en S-Cross: prima auto’s die je je buren zal aanraden. Als het om motorfietsen gaat is Suzuki een ander uiterst met deze nieuwe Hayabusa als ultiem uithangbord. De GSX1300R geldt als een van de snelste motorfietsen ter wereld. In tegenstelling tot de 750 of 1000 is is de 1300 voornamelijk bedoeld om zo hoog mogelijke snelheden mee te rijden.

Maar de oplettende lezer zal gezien hebben dat we het hebben over de ‘nieuwe’ Suzuki Hayabusa. Is deze er dan al? Suzuki doet het meestal rustig aan met zijn vlaggenschip en ook voor deze hebben de Japanners hun tijd genomen. Het gaat echter niet om een facelift, maar om een compleet nieuwe generatie, de derde om precies te zijn. De laatste vernieuwing was 14 jaar geleden in 2007. Groot nieuws dus!

Techniek

Qua techniek is het nog een beetje gissen. Er gaan sterke geruchten dat de Hayabusa voor het eerst een turbocompressor of supercharger gaat krijgen. In de tuningindustrie (ja, Hayabusa’s worden ook getuned) zien we turbo’s voorbij komen terwijk de Kawasaki Ninja H2 een mechanische compressor aan boord heeft.

Voordeeltje: Suzuki heeft de tijd nu iets meer mee, gek genoeg. Destijds werd de Hayabusa bijkans verboden omdat deze te snel was. Tegenwoordig zijn er veel meer motoren met 200 of meer. Reken er maar op dat Suzuki zegt dat de topsnelheid 299 km/u is, maar dat de ‘Busa aanzienlijk sneller zal gaan.

Dit zijn de bewegende beelden van de Suzuki Slechtvalk:

Meer lezen? Dit is de special met alles dat je moet weten over de Suzuki Hayabusa!