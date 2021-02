Sportievere Mazda 3 met meer power voor NL - Autoblog.nl

Kijk, dat is het betere nieuws! Er is een sportievere Mazda 3 voor onze markt met meer power. Het is alleen nog geen MPS.

De Mazda 3 is volgens collega @jaapiyo de beste auto in zijn klasse. Nu zijn geliefde BMW 1 Serie voorzien is van wrongwheel-drive, is BMW volgens de BMW liefhebber niet meer de BMW onder de auto’s.

Nu zou je kunnen denken dat Mazda op zijn lauweren ging rusten, maar niets is minder waar. Het zijn nu eenmaal Japanners en die blijven hun producten doorontwikkelen. Met de Mazda 3 is dat niet anders. Voor het modeljaar 2021 is de knappe C-segment auto bijgepunt. Goed nieuws, er is nu ook een iets sportievere Mazda 3!

Meer vermogen

De e-Skyactiv G 120 (wie bedenkt die namen?) is er goed nieuws: deze wordt aanzienlijk schoner, terwijl het een dikke 2.0 liter blijft. Maximum vermogen is uiteraard 120 pk.

In het geval van de e-Skyactiv X 186 (zeggen verkopers dit serieus in de showroom?) neemt het aantal CO2-tjes af, terwijl het vermogen van de nu iets sportievere Mazda 3 toeneemt naar 186 pk! Het koppel is gestegen naar 240 Nm. Een winst van 6 pk en 16 Nm, dus.











Qua prijzen zou je denken dat de Mazda’s goedkoper zijn geworden. Dat is helaas niet het geval. Daar kan Mazda overigens niet zo veel aan doen. De door ons gekozen overheid heeft besloten dat CO2’s in 2021 nóg zwaarder gestraft worden. Wel kan Mazda met vreugde vertellen dat de prijzen gelijk zijn gebleven.

Sportievere Mazda 3

Maar er is meer goed nieuws. Een MPS-uitvoering zal er nooit meer komen en ook de Turbo-versie komt (vooralsnog) niet naar ons koude kikkerlandje. Wel is er een nieuwe uitvoering onder de naam ‘Sportive’. Voor de kenners, die naam gebruikte Mazda ook op de 323 Fastbreak zo’n twintig jaar geleden. De Mazda 3 Sportive is alleen verkrijgbaar met de e-Skyactiv G 150-motor (hoe vertel je dat aan op de Jeu de Boule-club?). Dit blok levert, je raadt het al, 150 pk.











De Sportive is een sportievere Mazda 3 en is gebaseerd op de Comfort, maar dan krijg je Luxury-afwerking op in- en exterieurdelen. Tevens krijg je 18 inch lichtmetalen velgen. Optioneel kun je dit uitbreiden met een sportpakket waarbij je spoilers en skirts erbij krijgt.







Tot slot slecht nieuws voor veelrijders, Mazda Nederland stopt met het importeren van de dieseluitvoeringen (SkyActiv D, je echt) van de Mazda 3.

De licht vernieuwde en indien gewenst sportievere Mazda 3 is vanaf heden te bestellen en wordt geleverd vanaf medio februari.

Meer lezen? Check hier onze Mazda MPS special!