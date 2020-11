Tesla Tequila nu te koop in de Tesla slijterij - Autoblog.nl

Tesla heeft nu ook zijn eigen drank in vorm van tequila. En nee, dit is geen grap!

Zo, het weekend staat voor de deur. Tijd om er vanavond eens een lekkere versnapering bij te pakken. Wat dacht je van een heerlijke Tesla Tequila? Tenminste, het is nog maar de vraag of het echt zo lekker is. Duur is de versnapering in elk geval wel. De fles kost je 250 dollar.

De lancering van Tesla tequila in de webshop van de Amerikaanse autofabrikant is een regelrechte stunt. In 2018 maakte Elon Musk de grap over een tequila van Tesla. Het is dan ook weer een typische streek van Musk om die grap tot een echt product uit te brengen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een fles kopen en deze jaren bewaren als ‘investering’.

Tesla is daarvoor de samenwerking aangegaan met Nosotros Tequila. Voor 250 dollar is de fles de jouwe. Om het een beetje exclusief te houden kunnen kopers slechts twee flessen per bestelling scoren. Helaas kun je hier in Nederland niet via Tesla de drank scoren. Het automerk verkoopt de drank alleen in de Amerikaanse webshop. Sterker nog, niet alle Amerikaanse staten kunnen meedoen met de actie. In sommige staten is het verboden om online drank te kopen. Cheers!