Tesla verbetert acceleratietijd Model 3, tegen betaling

Nog sneller naar 100 km/u? Lappen maar.

Je kunt veel van Tesla’s vinden, maar ze langzaam noemen is niet eerlijk. Met name in de sprint naar 100 km/u zijn de elektrische auto’s van het merk door het enorme koppel heer en meester. Mocht je een Tesla bezitten en van mening zijn dat het accelereren toch iets rapper mag gaan, dan heeft de Amerikaanse autobouwer goed nieuws voor je.

Een post in de ‘TeslaMotorsModel3’ groep op Facebook suggereert dat Tesla werkt aan een nieuwe optie om je Model 3 sneller te maken. Het gaat om een betaalde optie die via een software update over-the-air geïnstalleerd kan worden. De upgrade is enkel verkrijgbaar voor de achterwiel aangedreven Standard Range+ en Long-Range Model 3.

Tesla omschrijft de optie als ‘Acceleration Boost’ en zou 2.000 dollar kosten. Verbeterde acceleratietijden zijn op dit moment nog niet bekend. De Model 3 Dual Motor doet 0-60 mph normaal gesproken in 4,4 seconden. Na de update heeft de auto voor hetzelfde sprintje nog maar 3,9 seconden nodig.

Het is een vereiste om de laatste software te draaien op je Tesla (2019.40.2). De aankoop van de optie zou ook via de mobiele app van het merk gedaan kunnen worden. (via Electrek)