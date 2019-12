Officieel: 2020 Shelby GT350R Heritage Edition

Een Shelby Mustang is altijd reden tot een feestje.

Voor als een Shelby GT350(R) nog niet bijzonder genoeg was, komt het Amerikaanse merk voor het nieuwe modeljaar met deze Heritage Edition. In augustus liet Shelby al de 2020 GT350 en GT350R zien. De ‘Heritage Edition’ voor deze modellen is een optioneel pakketje dat de brute Mustang een net wat lekkerder voorkomen geeft. Met een knipoog naar het verleden uiteraard.

Zowel de GT350 als de GT350R zijn als Heritage Edition te verkrijgen. Het pakket kost 1.965 dollar. Voor dat geld krijg je een Shelby in de kleur Wimbledon White met Guardsman Blue racestrepen. Een ode aan de oorspronkelijke GT350 uit 1965. Verder is de auto aangekleed met de nodige badges en een unieke vermelding op het dashboard. Met de GT350R is het ook nog zo dat de auto is uitgevoerd met zwarte stoelen en rode accenten rondom.

In de Verenigde Staten heb je de GT350 vanaf 60.440 dollar. De GT350R kost er 73.435 dollar. Dit is de MSRP prijs exclusief lokale belastingen. De productie van de 2020 Shelby GT350(R) als Heritage Edition gaat begin volgend jaar van start. Shelby verwacht de eerste exemplaren in de lente te gaan leveren. En zeg nu zelf: dit brute witte beest wil je toch gewoon hebben?