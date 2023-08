Cybertruck niet mogelijk: “schrappen en opnieuw beginnen

Het produceren van de Tesla Cybertruck is gewoon niet mogelijk. Dus moet Tesla opnieuw beginnen, aldus een autodesigner.

De geest van Elon Musk heeft onze ziel allemaal beroerd. De opper-Ayatollah van deze planneet bepaalt wat jouw volgende auto wordt, wie wel en niet de ruimte in mag gaan en is ook de eigenaar van het vrije woord. We hebben een blind vertrouwen in de geboren Zuid-Afrikaan die op dit moment een van de machtigste mensen ter wereld is.

Alles wat de mede-uitvinder van Paypal bedenkt, verandert in goud. Logisch dus dat de beste man op het internet een heleboel apostelen heeft die blind vertrouwen op Musk. In veel gevallen heeft hij ook succes, maar met de Cybertruck lijkt het faliekant te mislukken.

Cybertruck niet mogelijk

Dat is zegt Adrian Clarke, een professioneel auto-ontwerper. Daarvoor gebruikt hij niet mis te verstane woorden.

De Cybertruck is een lage resoluatie-grap die alleen bestaat in de dromen van Tesla-fans die kicken op de winderigheid van Elon Musk Adrian Clarke, niet echt een fan van de Cybertruck.

Elon Musk liet al eerder ontvallen dat hij niet tevreden is over de kwaliteit van de pre-productie Cybertrucks. Uiteraard gebruikte hij daarvoor de methode die veel ‘managers’ toepassen. Ze schreeuwen gewoon harder dat het beter moet en mailen dat naar alle personeelsleden. Goed bezig, Elon. Het is natuurlijk niet zo dat er boeken zijn geschreven over hoe je met je personeel moet omgaan.

Wat is nu precies het probleem? Nou, de Cybertruck zelf eigenlijk. De styling is dermate simpel dat elke imperfectie uitvergroot lijkt te worden. Een deur die er ook maar ietsje scheef inhangt valt meteen heel erg op en zorgt er kennelijk voor dat het geheel er nog maffer uitziet. Daarom moeten de Tesla-medewerkers nog beter hun best doen. Als Lego het kan tegen een hele lage prijs (het mag natuurlijk niks kosten), dan moet Tesla dat ook kunnen, aldus de Messias tegen zijn EVangelisten.

Voldoet niet aan de eisen

Volgens Adrian Clarke is de Cybertruck één grote grap en barstten de meeste designers in lachen uit toen ze de elektrische pick-up voor het eerst konden aanschouwen. De consensus is dat de auto never nooit niet het productiestadium gaat halen, zonder opnieuw ontworpen te worden, aldus Clarke.

Volgens hem kan de Cybertruck nooit voldoen aan eisen op het gebied van crashbestendigheid en voetgangerveiligheid. Ook die rechte panelen gaat Tesla niet voor elkaar krijgen. Dus Tesla moet eventjes terug naar de tekentafel. De auto zou in 2021 op de markt verschijnen en dat is al enkele keren uitgesteld. De laatste belofte is 2023, maar het ziet er niet naar uit dat we dat gaan halen.

Via: Fast Company