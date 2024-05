BREEK! Alex Albon gaat Sergio Perez niet vervangen

Mocht je daar nog over twijfelen; niet doen. Alex Albon gaat Sergio Perez niet vervangen…

Het nieuwste Formule 1-seizoen is nog niet eens droog achter de oortjes, maar het lijkt alsof het ‘silly season’ voor 2025 al lang en breed begonnen is. Sterker, het is eigenlijk ook al lang en breed aan de gang.

Telt u even mee? Adrian Newey vertrekt bij Red Bull, Lewis Hamilton gaat naar Ferrari, Carlos Sainz is nog teamloos en niemand weet of Alpine volgend jaar nog bestaat. En dan wordt Max Verstappen ook nog eens uitgebreid in verband gebracht met Mercedes. En dat is nog lang niet alles.

Alex Albon gaat Sergio Perez niet vervangen

Want zolang als hij er al rijdt, is Sergio Perez een punt van discussie bij Red Bull. Althans, voor de fans, want voorlopig zit hij nog altijd waar hij zit. Maar toch, aan het eind van dit seizoen loopt zijn contract af. En dan?

Over mogelijke vervangers wordt dus al jaren gespeculeerd en een van de namen die steevast naar voren komt is die van Alexander Albon. Maar we hebben nieuws; hij gaat Perez zeker niet vervangen.

De Thaise Brit heeft namelijk zijn contract bij Williams verlengd. Naar verluidt met meerdere jaren. Hij gelooft naar eigen zeggen in het team en de richting die ze zijn ingeslagen en gaat dus graag nog even met ze door.

En da’s op zich opmerkelijk, want Alex werd echt best serieus met Red Bull in verband gebracht. Of hij weet meer, of hij heeft geen zin om zich weer door Max te laten vernederen. Zouden wij ook best begrijpen.

Maar goed, lang verhaal kort; Alex Albon gaat Sergio Perez dus niet vervangen bij Red Bull. Maar wie wel?

Wie het weet mag het zeggen.