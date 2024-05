Waarom zou je betalen voor het topmodel?

Tegenwoordig kun je topmodel skippen en gewoon de subtopper kietelen. Dat is bijna net zo leuk, of niet?

Een groot probleem met de auto’s tegenwoordig is dat de techniek vrij uniform is. Om kosten te besparen, hebben veel auto’s de zelfde bodemsectie, transmissie en motor. Soms met software-matige aanpassingen. Op deze manier kan een fabrikant meerdere producten op de markt zetten en die voor de volle mep verkopen.

Het issue is voornamelijk dat de techniek dermate uniform is, dat het niet altijd zin heeft om door te sparen voor het duurdere merk of zelfs het duurdere model. Want waarom zou je doorsparen voor een Lamborghini Urus als je een een Audi RS-Q8 kunt kopen?

ABT SQ8

En dan kun je de vraag nog aanpassen naar: waarom zou je een RS-Q8 kopen als er ook zoiets is als een Audi SQ8? Want ja, de Audi RS-Q8 is ietsje dikker, sterker en sneller, maar je kan met het geld dat je bespaart ook gewoon een SQ8 kopen en die eventjes lekker aandikken.

Als je een beetje OEM-kwaliteit wenst, kun je perfect aankloppen bij de firma ABT. Dit bedrijf uit Allgau is al sinds jaar en dag specialist op producten van de Volkswagen Group, waaronder Audi. Dus ook de zojuist licht aangepaste Audi SQ8.

We beginnen maar meteen met de motor. De vierliter V8 heeft twee turbo’s en levert standaard 507 pk en 771 Nm. Na de installatie van de externe ABT-module stijgt het vermogen naar 640 pk en het koppel naar 849 Nm. Dat is een enorme stijging, met name qua power. We vermoeden dat Audi de standaard SQ8 een beetje knijpt om zo niet te dicht in het vaarwater te komen van de RS-Q8.

Dikker

Uiteraard zijn er ook de nodige mogelijkheden om de ABT SQ8 wat dikker te maken. Dat lukt al heel erg aardig met de enorme lichtmetalen wielen. Deze meten 22 of zelfs 23 inch. Volgens ABT zijn deze gesmede wielen zo’n 40% lichter dan de standaard Audi Sport-wielen.

Er is een kitscherig ornament voor op het voorspatbord dat geen functie heeft, behalve dan aantonen dat je er 1.220 euro voor hebt betaald. Wel een chique modificatie is de carbon dakspoiler. met 950 euro is ‘ie niet eens zo gek duur. De motortuning is overigens niet goedkoop: 4 mille.

Toch is het aanzienlijk goedkoper dan doorsparen voor een RS-Q8. Overigens is het niet zo dat je nu een Audi RS-Q8 voor minder hebt. Er zijn namelijk wel degelijk verschillen. Zo heeft de RS-Q8 een dikke bodykit, grotere spoorbreedte en is de ophanging ook afwijkend.

Maar als je een Q8 wil met de prestaties van een RS-Q8, ben je dankzij ABT in elk geval niet aangewezen op een RS-Q8. Mocht je al een RS-Q8 hebben, ook die kan ABT voor je kietelen.

