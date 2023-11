BMW maakt de grille van de 7 Serie nóg lelijker

Je moet er wat voor over hebben, als je op niveau 3 autonoom wil rijden met je 7 Serie.

Dacht je dat de grille van de nieuwe 7 Serie niet lelijker kon? Dan heb je het mooi mis, want er is nu een nieuwe optie die de nieren nog lelijker maakt. Het is er wel eentje in de categorie ‘functioneel lelijk,’ want de aanpassing aan de grille heeft een functie.

De nieuwe optie waar het om gaat is ‘BMW Personal Pilot L3’. Dit is een geavanceerde versie van rijassistentie, die het mogelijk maakt om op niveau 3 autonoom te rijden. Daarmee heeft BMW niet de primeur, want Mercedes introduceerde dit vorig jaar al, onder de noemer Drive Pilot.

Inmiddels is ook BMW zover en introduceren ze level 3 autonoom rijden op de 7 Serie en i7. Concreet betekent dit dat je de handen van het stuur en de ogen van de weg mag halen bij snelheden tot 60 km/u. Maar dan wel alleen op de snelweg.

Net als bij Mercedes zijn de mogelijkheden nog heel beperkt, want je hebt er alleen iets aan als het druk is op de snelweg. Vooralsnog wordt deze optie ook alleen aangeboden in Duitsland. In Nederland laten de regels autonoom rijden op niveau 3 nog niet toe.

Het systeem van BMW is overigens iets minder beperkt dan dat van Mercedes. Drive Pilot werkt namelijk alleen overdag, als het niet regent en niet te donker is. BMW’s Personal Pilot L3 werkt ook gewoon ’s nachts.

Je vraagt je misschien af wat het verschil nu eigenlijk is met het reguliere pakket aan rijhulpsystemen, zoals adaptive cruise control en lane assist. Personal Pilot L3 gaat echt nog wel een stapje verder en neem het rijden in principe helemaal over. Met level 3 mag je daadwerkelijk iets anders gaan doen, zoals je mail checken of Tomorrow Never Dies kijken.

Het nadeel is wel dat je 7 Serie er niet mooier op wordt. De lidar-sensoren zijn namelijk niet bepaald subtiel in de grille verwerkt. Het voelt toch allemaal een beetje aan als een techniek die nog in de kinderschoenen staat. Waarschijnlijk lachen we hier over een paar jaar om.

Wil je toch graag de early adopter uithangen (en woon je in Duitsland)? Personal Pilot L3 is vanaf december beschikbaar in de configurator en zal vanaf maart geleverd worden. Voor deze optie betaal je een meerprijs van €6.000. Het is dus een vrij prijzige optie, maar daar zal een 7 Serie-klant waarschijnlijk niet van schrikken.