Tesla verbiedt leasers om Tesla te kopen

Tesla zorgt ervoor dat leasers geen Tesla kunnen kopen.

Een auto leasen wordt steeds populairder. In Nederland hebben we de explosie van Private Lease gezien de afgelopen jaren. In ‘Murica is een auto leasen al veel langer gemeengoed. Een bekend fenomeen is bijvoorbeeld dat Amerikanen bang zijn een degelijk Duits premium product te bezitten nadat de lease (en garantie) ophoudt. Dan gaan de kosten immers de hoogte in, zo heerst de gedachte.

Veelal hebben de leaseconstructies een proviso dat je de auto na de lease kan kopen voor een bepaald bedrag. Tesla zorgde er in 2019 echter al voor dat dit niet gold voor mensen die een Model 3 leaseten. Zijn moesten hun elektrische blepper hoe dan ook inleveren aan het eind van de huurperiode. De officiële reden daarvan destijds was dat Tesla de gebruikte Model 3’s in wilde zetten voor haar leger zelfrijdende robot-taxi’s.

Nou is dat leger er nooit gekomen en is het nog maar de vraag of/wanneer het er wel komt. Desalniettemin heeft deze move episch uitgepakt voor Tesla. Door de huidige situatie op de tweedehandsmarkt, kan Tesla de ingeleverde Model 3’s met extreem dikke winst verkopen aan nieuwe klanten. De auto’s kunnen niet zelden zelfs voor meer Dollars verkocht worden dan ze oorspronkelijk nieuw gekost zouden hebben.

Dit bevalt Tesla zo goed dat ze de regel nu doorvoeren voor het hele modelgamma. Geen enkele Tesla afgeleverd na 15 april van dit jaar in ‘Murica kan na de leaseperiode nog gekocht worden door de leaser zelf of door een derde partij. Ze gaan dus terug naar Tesla, dat dan zelf kan besluiten wat ermee gebeurt. Waarvan akte. Lease dan?