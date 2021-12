Tesla Roadster wordt alleen maar meer waard

Wordt de Tesla Roadster de eerste elektrische klassieker?

Tesla was een nichemerk, maar is nu een merk dat zelfs je moeder kent. Die denkt waarschijnlijk ook dat Tesla door Elon Musk is opgericht en dat de Model S het eerste model was. Niets is natuurlijk minder waar, want in 2008 was er al de Tesla Roadster.

Met de Roadster – gebaseerd op de Lotus Elise – was Tesla dus een nichemerk. Daarmee zette Elon Musk de naam Tesla echter wel op de kaart. Ook in Nederland, waar er toch nog een kleine dertig nieuw verkocht zijn. Toen Tesla met de Model S kwam, was het daarom geen volstrekt onbekende merknaam. En Tesla had ook alvast een sportief imago, iets waar bijna zo’n beetje alle merken naar streven.

De Tesla Roadster blijkt inmiddels aardig waardevast te zijn als occasion. Met 2.450 gebouwde exemplaren is het natuurlijk ook een zeldzame auto, maar daar komt bij dat het de allereerste Tesla is. En dat is toch wel een dingetje nu Tesla een megasucces is geworden en de hele autoindustrie heeft opgeschud.

De Model S is het model dat echt het verschil heeft gemaakt, maar die auto zal niet zo snel een collector’s item worden. Daarvoor zijn er net iets te veel van gebouwd. De Tesla Roadster daarentegen zou zomaar eens een toekomstige klassieker kunnen zijn. Als er één EV is die deze potentie heeft dan is het de Tesla Roadster.

Een Tesla Roadster blijkt in ieder geval waardevast te zijn. Sterker nog: de prijzen zitten in de lift. En Hagerty voorspelt dat de prijzen alleen maar verder gaan stijgen. Ze hebben na gedegen onderzoek de Tesla Roadster namelijk opgenomen in hun jaarlijkse ‘Bull Market List’. Daarin worden de auto’s opgenomen waarvan ze verwachten dat die flink gaan stijgen in prijs.

Naast de Tesla Roadster zijn ook de volgende auto’s in de lijstje opgenomen:

Ferrari 246 Dino (1969-1974)

Pontiac GTO (1966-1967)

Porsche 968 (1992-1995)

Land Rover Defender (1983-1997)

Mazda RX-7 (1979-1985)

Mercedes 230SL (1963-1967)

Volvo 245 (1975-1993)

Cadillac DeVille (1965-1970)

Suzuki Samurai (1985-1995)

Samen met de Tesla Roadster zijn dit dus de auto’s die je moet kopen als je geen zin hebt in afschrijving. Aldus Hagerty. Van de Tesla Roadster wordt trouwens al langer geroepen dat deze auto klassiekerpotentie heeft, maar dat betekent natuurlijk niet dat de prijzen ook direct door het dak gaan.

Je wilt natuurlijk ook nog weten: wat kost zo’n Tesla Roadster dan precies? In Nederland staan er momenteel geen te koop voor zover wij weten, dus daarvoor moeten we even bij onze oosterburen spieken. Op mobile.de staan er op het moment twee, die respectievelijk €95.000 en €100.000 moeten kosten.

Daarmee is een Tesla Roadster niet bepaald een koopje, maar als het een beetje meezit hoef je er dus geen verlies op te maken. We gaan zeker niet aanmoedigen om een auto als beleggingsobject te kopen, maar geen afschrijving is altijd fijn.