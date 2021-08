EV faal: Álle Chevrolets Bolt en Opels Ampera-e teruggeroepen

De meest vooruitstrevende auto van General Motors blijkt ontzettend gevaarlijk te zijn. Daarom moeten nu álle Chevrolet Bolts en Opel Ampera-e’s aangepast worden.

De Amerikaanse autofabrikanten staan sinds circa 1960 niet meer per se bekend als de meeste vooruitstrevende ter wereld. Toch was General Motors er in de EV-wende redelijk vroeg bij met de Chevrolet Bolt. Nou is het natuurlijk niet zo dat The General meteen heel veel zin had in enorm veel Bolts verkopen. Het merk dat ooit de EV-1 vermoorde in de cult classic ‘Who Killed The Electric Car?‘, maakte de Bolt vooral ‘omdat het moest’. Door de Bolt te maken, konden ze ook Silverado’s en Tahoe’s blijven verkopen tegen dikke winsten.

Bolt is echte premium

Dat wil niet zeggen dat de Bolt geen aardige auto is. Sterker nog: het ding is eigenlijk de definitie van échte premium. Waar paarse broeken preee-mi-jum namelijk het liefst uitleggen als veel teveel betalen voor zo min mogelijk exta franje, is échte premium natuurlijk het tegenovergestelde. Als Bolt-klant kreeg je de auto namelijk voor minder geld dan het ding kost om te maken. Dat was nog wel een dingetje toen PSA Opel overnam van General Motors. Toen PSA erachter kwam wat de werkelijke kostprijs van de Ampera-e was, wilden ze opeens een bak geld terugzien van General Motors.

Spanningshoofdpijn

Inmiddels blijkt dat de Bolt en zijn Europese versie een spanningshoofdpijndossier blijft voor zijn maker. The Verge bericht namelijk dat álle Bolts en Ampera-e’s ter wereld nu terugmoeten naar de dealer voor een fix, vanwege het risico op spontane ontbranding. Eerder zijn de modellen van 2017 tot 2019 al teruggeroepen voor hetzelfde probleem. Toen werd een software-update uitegvoerd, die echter kennelijk niet afdoende is geweest.

LG Chem

Het probleem is nu geïndentificeerd als een issue in de batterijen van leverancier LG Chem. Deze fabrikant maakt ook de batterijen voor de Hyundai Kona, die onlans ook problemen had met spontane ontbranding en daardoor in Zuid-Korea zelfs niet meer geleverd wordt. De batterijen in de Bolts worden nu op kosten van GM vervangen. Dit gaat het bedrijf naar hun eigen schatting een miljard Dollar kosten. Deze kosten komen dan bovenop de 800 miljoen Dollar die ze al kwijt waren aan de eerdere recalls.

Het zal de relatie tussen LG en GM geen goed doen. Maar de bedrijven zitten min of meer aan elkaar vast. LG speelt namelijk een belangrijke rol in de plannen van GM om nu wel een heel scala aan EV’s op de markt te brengen, te beginnen met epische, milieuvriendelijke, 4.103 kilo zware GMC Hummer EV. Ach ja, we zullen het maar optekenen onder de noemer ‘opstartproblemen’ dan…

Dank Jan voor de tip!