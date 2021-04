Goedkoopste elektrische crossover nog goedkoper - Autoblog.nl

Je zou denken dat de marge erdoor heen zit, maar de goedkoopste elektrische crossover kost nu nog minder knaken.

Elektrische auto’s beginnen telkens meer onderdeel te worden van ons leven. We kijken er niet meer van op. Het is dat mijn toetsenbord begint te sputteren, maar EV rijden begint een beetje ‘Het Nieuwe Normaal’ te worden. Natuurlijk is het voor de petrolhead jammer dat de V10 uit de Lexus LF-A nooit meer zal terugkeren. Aan de andere kant: de benzinemotor van een compacte crossover is nog nooit spannend geweest (de Audi RS Q3 daargelaten).

Goedkoopste elektrische crossover van NL

De MG ZS EV is zo’n auto die stiekem best populair is. Het is niet een succes zoals de Tesla Model 3 dat is, maar de ZS doet het niet verkeerd. Sinds oktober 2019 zijn er al 2019 aan de man (M/V of moeten we ‘aan de mens’ zeggen) gebracht? Het grootste voordeel van de MG ZS EV is altijd de prijs geweest. Het was immers de goedkoopste elektrische crossover van ons landje. In korte tijd is er wet concurrentie (in de ruimtste zin van het woord) bijgekomen van Aiways, Seres en Skoda, die allemaal alsnog duurder zijn.

Ook in het segment van de elektrische budget crossovers is de MG ZS EV dus een voordelige aanbieding. Je zou bijna denken dat er nauwelijks marge op zit. Dat blijkt niet helemaal het geval, want de goedkoopste elektrische crossover van Nederland wordt fiks goedkoper.

Nóg goedkoper

Aanvankelijk was de prijs van de MG 30.985 euro. Maar er is nu een ‘MG Premie’. Een ordinaire korting, waardoor je nu slechts 26.985 euro betaalt voor deze rijdende brocollischotel (verstandig maar niet spannend). Je krijgt dan ook nog eens 7 jaar garantie mee. Als je het onderhoud bij MG uitvoert, krijg je ook nog eens mobiliteitsgarantie. Dat geldt niet voor als je met een lege accu komt te staan, iets dat met een actieradius van slechts 263 km (WLTP) best mogelijk is.

Is er een enorme anaconda onder het gras? Uiteraard. De korting geldt alleen op auto’s die uit voorraad geleverd kunnen worden. Nu kun je met de MG ZS EV niet bijzonder veel configureren, dus dat is niet een enorm nadeel.