Tesla zet Europese zieke medewerkers onder druk en krijgt er nu spijt van

Ziekmelden, politie op de werkvloer en verkiezingsstress: het is weer gezellig bij Tesla.

Terwijl de verkoopcijfers van Tesla in Europa alle kanten op gaan behalve omhoog, speelt zich in Duitsland een drama af dat weinig met batterijbouwen en veel met arbeidsrecht te maken heeft. In de Gigafactory bij Berlijn beschuldigt vakbond IG Metall Tesla namelijk van een giftige werkcultuur waarin ziek zijn vooral lastig is.

Ziek zijn is blijkbaar een onderhandeling

Volgens IG Metall draait de werkdruk in Gigafactory Berlin structureel op standje maximaal. Werknemers die zich vervolgens ziekmelden, zouden te maken krijgen met druk van hogerop. In sommige gevallen ging dat zelfs zo ver dat leidinggevenden thuis langs zouden komen om het moreel, of de temperatuur, even te checken.

In Duitsland, waar ziekmelding nog net niet heilig is en privacy geen suggestie maar wet is, ligt dit dus extreem gevoelig. IG Metall noemt het symptoombestrijding van een dieper probleem: een Amerikaanse managementstijl die botst met Europese arbeidsnormen. En precies die botsing wordt nu publiek uitgevochten. Met de handschoenen uit.

Ook nog politie op de werkvloer

De spanningen bereikten vooral een nieuw hoogtepunt toen Tesla tijdens een ondernemingsraadsvergadering gezellig de politie liet komen. Een vertegenwoordiger van IG Metall werd beschuldigd van het stiekem opnemen van de vergadering, wat natuurlijk strafbaar is onder Duits recht. Zijn laptop werd in beslag genomen en het hele incident was compleet.

De vakbond dacht hier duidelijk anders over en ontkent alles. Zij laat duidelijk weten dat de beschuldiging is bedoeld om IG Metall te beschadigen vlak voor de ondernemingsraadverkiezingen. Uiteraard escaleerde ook dit, want inmiddels is er zelfs een aangifte wegens smaad gedaan tegen de André Thierig, de fabrieksdirecteur van Tesla.

Verkiezingen, loonsverhogingen en concerten

Die ondernemingsraadverkiezingen zijn allesbepalend. Begin maart stemmen zo’n 11.000 medewerkers over wie er de macht krijgt. IG Metall ruikt een meerderheid en Tesla maakt duidelijk dat het daar niet zo veel zin in heeft. Te veel vakbond betekent volgens het management minder investeringen.

Alsof dat nog niet onhandig genoeg is, probeerde Tesla de gezellige sfeer te beïnvloeden met een eenzijdige loonsverhoging en een gaaf concert met rapper Kool Savas. Wie? Het resultaat voelt als veel, behalve als een strak personeelsbeleid.