Leesvoer: deze gelimiteerde VW Polo R WRC is machtiger dan een Porsche 911

Dit is wel even wat anders dan de Polo van je ma.

”Het blok is gebouwd voor 600 pk. Hij staat nu op 450. Hufterproof.” Dat zegt Sean doodleuk terwijl we in zijn Volkswagen Polo R WRC zitten. Een Polo. Met 450 pk. Op de voorwielen. Het mag nu al duidelijk zijn: dit is niet zomaar een getunede hatchback. Gelukkig valt er nog veel meer over de Polo R WRC te vertellen en dus gaan we dat ook maar lekker doen.

Dit hier is nummer 341 van de 2.500 gebouwde Polo R WRC’s wereldwijd. In Nederland zijn er slechts tien geleverd. En waar veel van die gelimiteerde hot hatches tegenwoordig angstvallig origineel worden gehouden, besloot Sean iets anders te doen: doorontwikkelen. Ver doorontwikkelen.

Van 220 naar 450 pk en daar voorbij

De Polo R WRC was af fabriek al bijzonder. Geen 1.4 TSI of 1.8 zoals in de GTI, maar een 2.0 TSI uit de Golf R en Scirocco R. Goed voor 220 pk en 350 Nm. Een soort homologatieversie met WRC-badges en een gelimiteerde oplage. Sean reed er een half jaar mee. Toen begon het te kriebelen.

Eerst kwamen een inlaat, intercooler en uitlaat. Daarna volgde een eerste tuningronde: 368 pk op de originele turbo. Indrukwekkend, maar niet genoeg. ”Toen klapte het blok. Dat hoort ook bij tuning, maar dat is niet een leuke dag”, vertelt hij. In plaats van terug te bouwen naar standaard, ging het juist verder. Een volledig nieuw opgebouwd motorblok, geschikt voor 600 pk. Versterkte interne delen, grotere turbo, aangepaste brandstofvoorziening en opnieuw afgesteld. Om een nieuwe motorplof te voorkomen, is het blok afgesteld op 450 pk. Dat moet ook voldoende zijn.

Zelfs de ethanolfleshouders achterin zijn geen grap. Omdat 102 RON niet meer verkrijgbaar is in Nederland, wordt ethanol gebruikt om het octaangetal te verhogen. De auto is daarop afgestemd. Alles is netjes geregeld via de RDW en verzekering. Geen schimmige constructies. ”Ik wilde geen box status”, zegt Sean hierover.

100-200 is waar het om draait

Wie in de tuningwereld zit, weet dat de sprinttijd van 100 naar 200 km/u dé maatstaf is. Geen fabriekscijfers, geen rollenbankdiscussies, maar pure tussensprint. Volgens Sean zit hij tussen de 6 en 7 seconden. Dat is serieus snel. Sneller dan veel moderne M3’s of niet-Turbo 911’s.

En het voelt ook zo. Zodra de turbo boven de 4.000 toeren op druk komt, trekt het stuur merkbaar in je handen. ”Je moet het stuur echt vasthouden, want hij trekt aan je”, waarschuwt de Polo-rijder. Er zit een sperdifferentieel op, maar met dit vermogen blijft torque steer onvermijdelijk. De eerste twee versnellingen zijn daarom bewust iets geknepen in koppel. Anders zou het simpelweg onbruikbaar worden.

Standaard loopt een Polo R WRC ongeveer 240 km/u. Sean probeerde het uit: ”Ik heb hem tot de GPS op 267 gekregen. Het was echt niet meer te doen.” Boven de 240 wordt de neus licht. De auto was daar simpelweg niet voor ontworpen. Er komt daarom nog een custom front splitter, speciaal ingescand en ontwikkeld voor deze auto. Het typeert het project: alles moet kloppen.

Meer dan alleen vermogen

Dit is geen pk-project zonder nadenken. Het onderstel is meerdere keren aangepast. Eerst KW, daarna een custom Öhlins-set. Draagarmen zijn aangepast, remmen geüpgraded, koeling verbeterd. Het interieur kreeg Recaro-stoelen omdat de standaardstoelen het geweld niet meer konden bijhouden.

Sean is geen typische ‘VAG only’-fanboy. Sterker nog, hij noemt zichzelf niet eens een hardcore autofan van vroeger. Dit is pas zijn derde auto. Maar de combinatie van zeldzaamheid, WRC-erfgoed en het potentieel van de 2.0 TSI maakte het de perfecte basis.

En het blijft bijzonder: een B-segment hatchback die prestaties neerzet waar serieuze sportwagens moeite mee hebben. ”Het is echt een grijnsmachine”, vat de eigenaar treffend samen. Het draait uiteindelijk niet om het vermogensaantal, de tussensprinttijden of de topsnelheid. Het draait om het feit dat en gelimiteerde homologatie-Polo uit 2013, nummer 341 van 2.500, nog steeds elke rit speciaal maakt. Zolang het stuur mag goed blijft vasthouden.