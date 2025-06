Europese Tesla-verkopen van mei wéér dramatisch

Het tij is nog niet gekeerd voor Tesla.

De vernieuwde Tesla Model Y wordt inmiddels volop uitgeleverd, maar dat is nog niet terug te zien in de verkoopstatistieken. Tesla is keihard uit de gratie gevallen in Europa, en niet voor even. De verkoopcijfers van Tesla zitten maand op maand zwaar in de min.

Inmiddels hebben we de nieuwste cijfers binnengekregen van ACEA, van de maand mei. Over de gehele linie werden er in de EU 1,6% meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Het verhaal van Elon Musk dat alle merken het slecht boeren in Europa gaat dus niet op.

Natuurlijk zijn er winnaars en verliezers, en Tesla was duidelijk de grootste verliezer. De verkopen daalden met 40,5%. Tesla verkocht 8.729 auto’s en daarmee waren ze niet eens het bestverkochte Amerikaanse merk van Europa. Dat was Jeep, met 10.443 auto’s. Tesla is dus gewoon ingehaald door Jeep, wie had dat gedacht?

De grote winnaar van mei was het Chinese SAIC, moedermerk van MG. Zij noteerden een plus van 38%. In absolute aantallen komt dat neer op 18.716 auto’s. Dat zijn er dus 10.000 meer dan Tesla. We zijn ook wel benieuwd wat grote rivaal BYD deed, maar dat wordt helaas niet gespecificeerd door ACEA.

De Nederlandse verkoopcijfers van mei hadden we al behandeld, maar die zullen we ook nog even oplepelen. Tesla verkocht in mei 1.057, wat een daling van 36% is ten opzichte van vorig jaar. De Model Y stond desondanks wel op nummer 4 van de bestverkochte modellen. Dat dan weer wel.

Bron: ACEA