Is een gebruikte Hyundai Ioniq 5 N al betaalbaar op Marktplaats?

Wat ben je kwijt aan de leukste elektrische auto tot nu toe?
De Ioniq 5 N van Hyundai gaat al meer dan twee jaar mee. Toch is het nog altijd de vermakelijkste elektrische auto die op dit moment te koop is. Over te koop gesproken: inmiddels verschijnen er af en toe ook wat Ioniq 5 N-occasions! Eens zien wat je op dit moment kwijt bent voor de goedkoopste Hyundai Ioniq 5 N op Marktplaats.
Op het moment van tikken staan er twee Ioniq 5 N’s te koop op Marktplaats. Opvallend genoeg komen beide exemplaren uit 2025. De een heeft een zwarte carrosseriekleur (genaamd Abyss Black Pearl) en heeft maar 10.820 kilometer gereden. Hier betaal je 69.940 euro voor. Gelukkig kan het ook goedkoper.
Goedkoopste Hyundai Ioniq 5 N op Marktplaats
Je zult de reclame op de afbeeldingen in dit artikel even moeten negeren. Helaas deelt de verkoper geen andere beelden. Dit exemplaar is dus ook gebouwd in 2025, maar heeft in dat jaar en begin 2026 een stuk meer ervaring op de weg opgedaan. Er staat inmiddels 20.719 kilometer op de teller. Daarnaast is het jammer dat er gekozen is voor de veilige Cyber Gray Metallic-kleur. Je hebt liever het sportievere Performance Blue van Hyundai N toch?
Relatief heeft dit exemplaar er dus best wat kilometers erop zitten dus, maar nog lang niet genoeg om er grote gebreken door te krijgen aan de aandrijflijn of batterij. Je hebt dus nog steeds de beschikking over 609 pk (of 650 pk met de N Grin Boost) en 740 Nm (of 770 Nm met diezelfde boost). Dat is goed voor een 0-100-tijd van 3,4 seconden en een topsnelheid van 260 km/u. De 84-kWh batterij zou nog altijd voor 448 kilometer moeten zorgen.
Het interieur oogt ook na dik 20.000 kilometer nog vrij strak. Helaas is de optie voor een panoramisch dak van 895 euro niet aangevinkt. Ach, wellicht dat daarmee ook de tweedehandsprijs van deze Hyundai Ioniq 5 N redelijk laag blijft. De autoverkoper uit Amersfoort heeft de EV voor 57.495 euro op Marktplaats staan. Koop dan?
Reacties
potver7 zegt
De leukste electrische auto tot nu toe… dan denk ik toch eerder aan een Alpine A290 of zo.
De Ioniq-5 is zeker niet lelijk, maar als ze ‘m in alle dimensies 20-25% hadden laten krimpen dan zou ik ‘m veel beter te pruimen vinden.
petroldrinker zegt
60K nog… voor 60K koop ik een hoop ander leuk spul waar ik wel gelukkig in wordt…
Snelle zegt
Een serieus leuke auto om in te sturen!! Wordt je echt iedere dag blij van. Een vriend van mij heeft deze versie. Is echt serieus snel, stuurt lekker en die schakel momenten geven een extra gevoel van snelheidsbeleving! Als je in de race bent voor een gebruikte taycan of RS6 zeker een proef rondje in een van deze twee rijden! Wie weet maak je dan de betere keuze
audirs3 zegt
Ik vind hem toch nog wat de duur. Misschien over 4 jaar ofzo, 80k op de teller, dan wordt het echt betaalbaar.
escort77 zegt
Nog geen 5000 euro afgeschreven maar wel 10.000 demo-kilometers op de teller.
En die andere is waarschijnlijk geïmporteerd, dus nooit NAP en dat ga je bij inruil tzt merken.
Als je dan toch zo’n auto wilt kan je ‘m dus net zo goed nieuw bestellen.
arta zegt
Ik dacht dat al die EV’s zo hard afschreven…
Nou is vraagprijs niet gelijk aan verkoopprijs, maar ik vind dit wel erg weinig afschrijving…..