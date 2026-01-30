Is een gebruikte Hyundai Ioniq 5 N al betaalbaar op Marktplaats?

Wat ben je kwijt aan de leukste elektrische auto tot nu toe?

De Ioniq 5 N van Hyundai gaat al meer dan twee jaar mee. Toch is het nog altijd de vermakelijkste elektrische auto die op dit moment te koop is. Over te koop gesproken: inmiddels verschijnen er af en toe ook wat Ioniq 5 N-occasions! Eens zien wat je op dit moment kwijt bent voor de goedkoopste Hyundai Ioniq 5 N op Marktplaats.

Op het moment van tikken staan er twee Ioniq 5 N’s te koop op Marktplaats. Opvallend genoeg komen beide exemplaren uit 2025. De een heeft een zwarte carrosseriekleur (genaamd Abyss Black Pearl) en heeft maar 10.820 kilometer gereden. Hier betaal je 69.940 euro voor. Gelukkig kan het ook goedkoper.

Goedkoopste Hyundai Ioniq 5 N op Marktplaats

Je zult de reclame op de afbeeldingen in dit artikel even moeten negeren. Helaas deelt de verkoper geen andere beelden. Dit exemplaar is dus ook gebouwd in 2025, maar heeft in dat jaar en begin 2026 een stuk meer ervaring op de weg opgedaan. Er staat inmiddels 20.719 kilometer op de teller. Daarnaast is het jammer dat er gekozen is voor de veilige Cyber Gray Metallic-kleur. Je hebt liever het sportievere Performance Blue van Hyundai N toch?

Relatief heeft dit exemplaar er dus best wat kilometers erop zitten dus, maar nog lang niet genoeg om er grote gebreken door te krijgen aan de aandrijflijn of batterij. Je hebt dus nog steeds de beschikking over 609 pk (of 650 pk met de N Grin Boost) en 740 Nm (of 770 Nm met diezelfde boost). Dat is goed voor een 0-100-tijd van 3,4 seconden en een topsnelheid van 260 km/u. De 84-kWh batterij zou nog altijd voor 448 kilometer moeten zorgen.

Het interieur oogt ook na dik 20.000 kilometer nog vrij strak. Helaas is de optie voor een panoramisch dak van 895 euro niet aangevinkt. Ach, wellicht dat daarmee ook de tweedehandsprijs van deze Hyundai Ioniq 5 N redelijk laag blijft. De autoverkoper uit Amersfoort heeft de EV voor 57.495 euro op Marktplaats staan. Koop dan?