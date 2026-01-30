Eén op de tien verkochte auto’s in Europa komt uit dit land

Fabrikanten uit dit land verkopen in Europa inmiddels meer auto’s dan de merken uit Zuid-Korea…

De concurrentie voor de Europese merken is al jaar en dag moordend uit bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan. Maar het zal niemand ontgaan zijn dat er nog een land is dat aan een flinke opmars bezig is in de verkoopcijfers.

Bijna tien procent van de verkochte auto’s in Europa komt namelijk inmiddels uit China. Dat blijkt uit cijfers van december 2025 die Automotive News Europe heeft geanalyseerd.

China passeert Zuid-Korea

Met dit percentage passeren de Chinese autofabrikanten voor het eerst de concurrentie uit Zuid-Korea. Vooral in Spanje, Italië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk groeit de Chinese auto als kool.

Waar de Chinese merken eerst vooral met elektrische auto’s naar Europa kwamen, komen er nu ook massaal versies met een brandstofmotor deze kant op. Al dan niet in een hybride variant. In Zuid-Europa zijn de mensen niet zo merkentrouw maar wel gevoelig voor koopjes.

Zo zie je hier in Italië (anekdotisch bewijs van uw eigen Italiaanse verslaggever) massa’s auto’s van Jaecoo, Omoda, MG, Leapmotor en BYD rijden met een uitlaat eronder. Versies die in Nederland soms niet eens te koop zijn, maar hier gretig aftrek vinden. Ook bij de keus voor elektrische auto’s kiest Zuid-Europa en de UK makkelijk voor een Chinese auto.

Cijfers elektrificatie nog beter

Als je inzoomt op enkel geëlektrificeerde auto’s in de autoverkoop in Europa doet China het nog beter. Op de Europese markt was in december 2025 maar liefst 16 procent van de verkochte geëlektrificeerde auto’s van Chinese makelij. Over heel 2025 was dat 11 procent. Dat is een verdubbeling van de cijfers van 2024.

Als je inzoomt op alle auto’s die in China worden gebouwd, dus ook naar merken als Tesla, Volkswagen, BMW en Renault die fabrieken hebben in China, dan is zelfs één op de zeven geëlektrificeerde auto’s die in 2025 werden verkocht in Europa in China gebouwd. Dat is 14,3 procent over heel het vorige jaar.

Nederland loopt nog wat achter met deze cijfers ten opzichte van de autoverkoop in Europa van auto’s uit China, maar ook hier zijn we steeds gevoeliger voor een koopje. Daar gaan de plannen voor het nieuwe kabinet zeker niets aan veranderen.