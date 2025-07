BREEK: Eerste Tesla Robotaxi crash is een feit

Het moment dat je wist dat komen ging is daar. Een Tesla robotaxi heeft voor het eerst een Fremdkontakt gemaakt, zoals Duitse F1 verslaggevers zouden zeggen. De robotaxi botste op een stilstaande auto.

Opnieuw waren afgelopen week de kwartaalcijfers van Tesla niet best. Het bedrijf dat een enorme groei voorspeld wordt/werd, verkocht in realiteit over Q2 dertien procent minder auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar. Tesla heeft nu tevens in de eerste kwartalen een voorraad opgebouwd van circa 70.000 auto’s. Fanb0iZ verwachten dat die zomaar weer verkocht zullen worden, maar eigenlijk is er geen enkele reden om dat te denken.

Rollebollend

Maar vier procent van de Tesla verkoop wordt nu nog gevormd door de Model S, Model X en Cybertruck. Niet zo gek wat betreft die eerste twee, maar rampzalig wat betreft de laatste. Nog meer slecht nieuws? Oh ja, topman Musk gaat weer rollebollend over straat met de machtigste man ter wereld…

Hype?

Je begrijpt dat dit maar één uitwerking kan hebben op de aandelenkoers. Die is inderdaad weer omhoog gegaan. Vanguard en de B0iZ zoeken waarschijnlijk naar een zachte landing. En adepten van het merk geloven nog steeds dat de Robotaxi een ongekend grote markt gaat ontginnen voor Tesla die iedereen wegblaast. Ondanks het feit dat andere bedrijven als Waymo al veel verder zijn dan Tesla op dit vlak.

Nobel autonoom werk

Enfin, enkele weken geleden rolde Tesla dan uiteindelijk haar Robotaxi’s uit over Austin, Texas. Dat wil zeggen, enkele Tesla fans met Youtube kanalen waren uitgenodigd om twintig Robotaxi’s te beproeven, die in een klein stukje van Austin hun nobele autonome werk uitvoeren. Voor de veiligheid zit er in alle gevallen een mens op de bijrijdersstoel die kan ingrijpen als het misgaat.

Het gaat regelmatig mis

Dat dat nog steeds zeer nodig is, blijkt wel als je Youtube eventjes laat zoeken op de eerste ervaringen met de Robotaxi. Ondanks dat deze steevast door ‘vrienden van het merk’ zijn gemaakt onder stricte voorwaarden opgedrongen door Tesla, gaat het regelmatig op allerlei kleine en soms grotere manieren mis. Passagiers worden bijvoorbeeld afgezet midden op een drukke straat, enzovoorts.

Kablabber

Een heuse ouderwetse kablabber met een grote vuurbal heeft zich echter nog niet voorgedaan. Maar er is nu wel sprake van de eerste touché. Een Robotaxi is namelijk tegen een stilstaande auto aangereden. Het is niet meer dan een fender bender. Maar het mag natuurlijk niet gebeuren. Uiteindelijk nam de menselijke persoon op de bijrijdersstoel de zaak over. Deze ging achter het stuur zitten en heeft de Robotaxi naar huis gebracht.

Het blijft best wel bizar dat Tesla in staat wordt gesteld om dit overduidelijk niet foutloze programma uit te rollen op publieke straten in Amerika. Zeker gezien de claimcultuur in Amerika. In het bijgaande filmpje zie je direct een van de problemen. Als de passagier tegen de eigenaar van de stilstaande auto zegt ‘it’s from Tesla’, zegt deze ‘ja dat snap ik vriend, maar wie is de eigenaar’. Nou ja, Tesla dus.

Robotaxi’s in Nederland?

In dit geval is de schade klein, maar wat als iemand een hete kop koffie over zich heenkrijgt door een abrupte remactie…Dat wordt normaal gesproken miljoenen aftikken in de Verenigde Staten. Het lijkt echter wel alsof Tesla daar immuun voor is…Voorlopig…Wil jij Tesla Robotaxi’s zien op de Nederlandse wegen? Laat het weten, in de comments!