Hoe groot is de Tesla-schaamte onder Nederlanders?

De Tesla-schaamte groeit, maar in hoeverre is het echt een ding onder Nederlanders?

Het woord van het jaar in 2025 kan zomaar Tesla-schaamte zijn. Dit woord viel voor het eerst aan het begin van het jaar. Niet geheel toevallig enkele dagen na de inauguratie van Donald Trump als de president van de Verenigde Staten.

In de afgelopen weken is Elon Musk en Tesla niet minder, maar juist meer in het nieuws geweest. Het onderwerp is actueler dan ooit, hoe zit het nu met die zogenaamde Tesla-schaamte onder Nederlanders dan?

Nederlanders denken vooral met hun portemonnee. Als we het gaan hebben over moraal en consequenties kijken we liever de andere kant op. Want als je eenmaal begint met ‘proberen goed te doen’ lijkt er soms geen einde aan te komen. Zus komt uit China, of de CEO van dat bedrijf doet zo.

Bij Nu.nl hebben ze eens een rondvraag gedaan hoe het zit met de Tesla-schaamte onder Nederlanders. Komen bedrijven in Nederland in actie en reageert het volk anders met alle commotie rondom Elon Musk en zijn autobedrijf?

Autoverkoop

De Model 3 en Model Y reden gewoon de top vijf van bestverkochte EV’s binnen, aldus cijfers van de BOVAG. De impact is daar gering. Athlon, een van de grootste leasemaatschappijen van Nederland, merkt dat bedrijven Tesla nog steeds trouw blijven. “Bedrijven die Tesla weigeren, zijn op één hand te tellen”, zegt marketing- en salesdirecteur Willemijne de Wit.

Hoe zit het dan bij ActivLease, een andere leasemaatschappij? Volgens Patrick van Heijningen gaat het om het product, niet om de persoon erachter. Een Tesla is nog steeds een goede elektrische auto en dat is wat voorlopig telt.

De Tesla-schaamte lijkt zich voorlopig af te spelen op individueel niveau. De massa laat de Amerikaanse auto’s niet staan. Je moet echt naar individuele gevallen. Zoals Nancy Kabalt van consultancybedrijf Windkracht 5. Ze ruilde haar Tesla Model 3 in op een elektrische Volvo XC40. Uit principe.