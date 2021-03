The Collectables - DeLorean DMC-12 - Autoblog.nl

Gaan ze WEL of NIET over Back to the Future beginnen? Je merkt het vanzelf bij 88mph…

Een DeLorean DMC-12 op straat tegenkomen. Je moet wel heel jong zijn wil je dan NIET aan Back to the Future denken. Maar er zit zoveel meer achter dit bijzonder model.

Roemruchte historie

Het verhaal van het automerk en de man zelf, John DeLorean leest als een (bijzonder) jongensboek. Een boek dat je misschien niet aan je kinderen laat lezen op de basisschool. Kijkwijzer 16+ zullen we maar zeggen. Wat onmiskenbaar wel als resultaat achterblijft na de DeLorean saga is een beperkt aantal DMC-12’s verspreid over de aardbol.

Een auto die bij veel mensen een grote grijns op het gezicht tovert wanneer ze er een in levende lijve aantreffen. Rijden, dat doen de meeste eigenaren niet. De DMC-12 viel dan ook meer op door zijn ontwerp dan door zijn rijeigenschappen.

Overigens vallen die rijeigenschappen best mee. Nul naar 100 in 10 seconden, een rustig zoemende V6 achter het schutbord. Je ligt er relaxed in en met de huidige maximum snelheid kom je prima mee. Het zicht rondom is prima. Kortom: rustig cruisen, zonder al te veel haast.

Als kunstobject in je tuin kan hij ook prima dienst doen, roesten doet hij immers toch niet. Stel je bent in de markt, waar moet je dan op letten? 1981 Was de eerste serie met “het groefje in de kofferbak”. Later werd dit een platte plaat, want dat groefje was te duur om te produceren. Van de 1981ers zou je dan weer of een hele vroege moeten hebben (serienummer 501 t/m +/- 1.000, de allereerste met het losse benzineklepje) of een late 81’er toen het bedrijf nog vol ambitie zat en de auto doorontwikkelde.

De klad kwam er flink in, vanaf ’82. In 1983 werden alleen nog de restjes verkocht. Dit heeft zich vertaald in bijpassende prijzen. Kocht je vroeger nog een DeLorean ‘met werk’ voor 20.000 euro, inmiddels gaan uitstekende exemplaren al door de 100.000 USD.

De waardering van de auto is nu dus weer stijgende. destijds was de auto uiteraard veel te duur in vergelijking met een Corvette of Porsche. En nee, het is geen sportauto.

Maar tegenwoordig zijn de onderdelen nog goed verkrijgbaar, er zijn diverse upgrades beschikbaar die dagelijks rijden perfect mogelijk maken en de techniek is prima te onderhouden door een vakman op de hoek.

Deze DeLorean nu op The Collectables

Wouter rijdt met een exemplaar van de 2e eigenaar met een zeer lage kilometerstand. Bekijk de video om te zien wat hij er van vindt.

Deze DeLorean DMC-12 wordt op dit moment geveild op The Collectables. Je vindt de veiling van de DeLorean hier!